    Parte a Cerignola il "Cineclub" di Spazio Aperto, nei locali del Cercat

    Parte a Cerignola il "Cineclub" di Spazio Aperto, nei locali del Cercat

    Primo appuntamento domani sera (ore 20.30, ingresso libero) con la proiezione del cortometraggio 'Mizuki' della giovane regista locale Sara Strafile. L'iniziativa culturale ha come finalità promuovere il cinema come strumento di aggregazione, espressione e partecipazione giovanile

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Parte la prima edizione del Cineclub di Spazio Aperto, l’iniziativa culturale pensata per promuovere il cinema come strumento di aggregazione, espressione e partecipazione giovanile. L’appuntamento inaugurale, a ingresso libero, è fissato per sabato 4 ottobre alle ore 20.30 presso lo Spazio Aperto-CERCAT di Cerignola (in Via Urbe, angolo via La Spezia). Il progetto nasce all’interno di Spazio Aperto –Centro polivalente di Comunità per l’aggregazione, l’espressione e la partecipazione attiva giovanile – co-finanziato da Impresa Sociale CON I BAMBINI (Cod. Prog. 2022-SAP-00916), con l’obiettivo di avvicinare i giovani al linguaggio cinematografico e stimolare nuove forme di cittadinanza attiva attraverso la cultura.

    La prima proiezione sarà dedicata al cortometraggio “Mizuki” di Sara Strafile, giovane regista cerignolana che ha collaborato con Spazio Aperto nella realizzazione dell’opera. Alcune scene del corto, infatti, sono state girate proprio negli spazi dell’hub sociale, trasformando il luogo di aggregazione in set creativo e condiviso. Il Cineclub rappresenta un laboratorio culturale permanente, nato dalle idee e dall’impegno dei giovani attivatori di comunità, che hanno selezionato cortometraggi e lungometraggi da proporre al pubblico. Dopo l’evento inaugurale, la rassegna continuerà con appuntamenti periodici, dedicati al cinema indipendente e non, con l’intento di stimolare il dibattito, la riflessione e la socialità. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, in particolare ai giovani, per condividere insieme un momento di cultura e comunità all’insegna del cinema. Lo Spazio Aperto è una infrastruttura materiale ed immateriale del Comune di Cerignola, situata nel Quartiere Torricelli, co-gestita dagli attori della Comunità Educante partner di progetto e dai giovani utenti, protagonisti attivi delle attività che vi verranno realizzate.
    Per maggiori informazioni: Giuseppe Dagostino-Coordinatore SPAZIO APERTO
    E-mail: info.spazioapertocerignola@gmail.com; www.escoop.eu|www.facebook.com/cercatausili

