Parte da Picerno il 2026 del Cerignola, fra mercato e questioni di campo

Terminata la sosta natalizia, torna in campo l’Audace Cerignola per inaugurare sia il 2026 che il girone di ritorno: in programma domani la trasferta sul campo del Picerno. I ragazzi di Vincenzo Maiuri nell’ultima sfida del 2025 sono stati sconfitti largamente dalla capolista Benevento, interrompendo così la serie utile che durava da sei partite. La prima metà del torneo ha visto comunque i gialloblù assestati in decima posizione, l’ultima che varrebbe i playoff, in linea anche con l’obiettivo dichiarato di una salvezza tranquilla. Oggi inoltre si apre ufficialmente la sessione invernale del mercato, nella quale l’Audace sarà orientata ulteriormente a cambiare dopo le robuste modifiche estive: Emmausso si è trasferito al Cosenza dopo il ritorno del centrocampista Bianchini a Fasano, mentre Cuppone è corteggiato dalla Salernitana, ma non solo. Verranno inseriti giovani di prospettiva, alleggerendo il monte ingaggi all’insegna degli equilibri gestionali. Intanto ci si avvicina ad un confronto storicamente ostico per gli ofantini, mai usciti vincitori dal rettangolo verde lucano: non deve ingannare la posizione in classifica degli avversari, determinati a risalire la china per riscattare un periodo di certo non florido dal punto di vista dei risultati.

In attesa delle evoluzioni probabili in relazione alle trattative, non dovrebbe mutare granché la formazione di partenza: out Gasbarro per il problema muscolare rimediato col Benevento, Cororocchio è la prima scelta nel completare il pacchetto arretrato. Per il resto si va con l’abituale scacchiere delle più recenti uscite, Gambale unica punta con D’Orazio principalmente a sostegno.

Non un girone d’andata positivo per il Picerno, fanalino di coda con 14 punti ed un bilancio complessivo fatto di tre vittorie, cinque pareggi ed undici sconfitte. Da metà ottobre siede in panchina Valerio Bertotto, subentrato all’esonerato De Luca, senza esser riuscito al momento ad invertire la rotta di una squadra che nella corrente stagione ha occupato costantemente le zone basse. I melandrini però non hanno intenzione di mollare la presa, tant’è che nel precedente turno sono stati raggiunti in zona Cesarini dal Sorrento, trasformando in un punto quello che poteva essere un successo assai importante. La società di patron Curcio si è già attivata sul mercato, reperendo diversi svincolati allo scopo di innalzare il tasso tecnico e di esperienza: oltre al portiere Marcone in organico già da settimane, sono stati ingaggiati i difensori Bassoli, Bellodi e Gemignani, più il centrocampista Baldassin. In queste prime ore di mercato invece, ecco gli arrivi di Franco, Del Fabro e Guadagni. Le difficoltà dei rossoblù si traducono in alcune statistiche: minor numero di vittorie, peggior difesa del raggruppamento (37 i gol al passivo), una sola affermazione in casa e più in generale un’unica volta a bottino pieno negli ultimi dodici incontri. Senza lo squalificato Maiorino, il Picerno si schiererà con il 4-3-3: davanti Abreu, miglior marcatore con cinque centri.

L’ultimo precedente risale al 9 marzo 2025, il match terminò con un pari senza reti. Calcio d’inizio allo stadio “Curcio” alle ore 17.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Aldi, della sezione di Lanciano, alla seconda presenza con i gialloblù dopo il successo interno contro il Siracusa.