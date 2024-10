Parte domani una nuova stagione per le formazioni cerignolane di volley femminile

Tornano in campo le due formazioni di volley femminile, in questa stagione suddivise in due campionati: la Mandwinery Pallavolo Cerignola in serie B2, mentre la Flv disputerà la serie C. Entrambe debutteranno domani e in trasferta. Il sestetto del confermato Francesco Sgarbi si ripresenta ai nastri di partenza della quarta serie nazionale con l’obiettivo di lottare per le prime posizioni, in ragione anche del mercato svolto. Confermati alcuni dei pilastri come Altomonte, Pettinari e Adorni, le fucsia si sono rinforzate con gli arrivi ad esempio di Giometti (reduce dalla promozione in A2 con Altino) e Finazzi in banda, D’Antoni in posto 2, Barile e Greco al centro. Il primo impegno nel girone I a Pescara (ore 17.30): il team abruzzese guidato da Schiazza è formato quasi interamente da giovanissime, desiderose di fare esperienza e mettersi in luce. Concluso il periodo di preparazione e dei test match precampionato, per la Mandwinery è tempo di verificare anche con i punti in palio l’affiatamento e le dinamiche di gioco, contro un avversario comunque da non sottovalutare, specie se all’esordio. Come al solito in B2 la concorrenza è agguerrita, ma il sodalizio ofantino ha nelle sue ambizioni quello di ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Dopo le amare retrocessioni delle ultime annate, la Flv ha voltato pagina intraprendendo un nuovo percorso: coach Cosimo Dilucia è stato chiamato a dirigere la squadra, orientata verso la linea verde e con talenti cresciuti in casa. Il cammino nel girone A di serie C inizierà domani sera da Terlizzi (ore 20.30), ancora forse in una situazione di cantiere aperto ma comunque avendo lavorato intensamente per tre settimane, allo scopo di farsi trovare pronti. L’ossatura composta da Puro, Di Schiena, Piarulli e Mansi è stata innestata con una pattuglia di ragazze reduci dalla vittoria del torneo di Seconda divisione, alcune delle quali già con trascorsi in prima squadra. Il più recente ingaggio, quello dell’opposto Ilenia Novia, rappresenta un lusso per la categoria e un sicuro valore aggiunto: le rossogialloblù puntano a crescere di partita in partita, augurandosi un campionato con maggiori soddisfazioni rispetto ai precedenti. Al terzo anno in C, la Zest Terlizzi allenata da Coronelli vede nell’alzatrice Gagliardi, nell’opposto Piarulli e nella laterale Altamura alcune delle pedine migliori. Subito un test probante per la Flv, al cospetto di una società che punta a confermarsi in alto.