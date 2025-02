Partenza lenta, poi la Flv Cerignola ingrana le marce alte e vince in casa dell’Amatori Bari

Vittoria esterna della Flv Cerignola, nella 15^ giornata del girone A di serie C: l’Amatori Bari si arrende 1-3 (25-18; 21-25; 21-25; 18-25 i parziali). Dopo un primo set certamente non brillante, le ofantine ritrovano smalto e concretezza, aggiudicandosi con merito un match comunque rivelatosi insidioso come nelle previsioni. Coach Dilucia ha scelto il 6+1 tipo, composto da: Puro al palleggio e Novia sulla diagonale; Martinelli e Valecce laterali; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Il tecnico Addati ha risposto con: Cosentino in regia e D’Addiego opposto; De Nicolò e Ivona di banda; Cesareo e Francklin sottorete, con Scattarelli in difesa. Il match si inaugura con svariati errori al servizio da ambo le parti, fino al primo piccolo allungo delle padrone di casa (11-9): De Nicolò firma il 12-9, poi sul 14-10 Dilucia chiama timeout. L’Amatori però allunga ancora (16-10), con Puro al servizio le ospiti recuperano tre lunghezze e riescono anche ad andare sul -1 con Mansi (17-16): le baresi però puniscono ogni minima sbavatura delle avversarie, scappando nuovamente (20-16) ed è De Nicolò a mandare le squadre al primo cambio di campo.

Le ragazze di Addati vogliono sfruttare il momento positivo (7-5), Novia aggancia a quota 8, Cosentino per il 12-10 e Martinelli di fino per il 14 pari, operando successivamente il sorpasso con un ace. Ritrovando sinergie e attenzione, la Flv mantiene un piccolo divario con Piarulli a mettere giù il 18-21: il set si chiude con un servizio out di De Nicolò. Nella terza frazione, tre punti consecutivi di Novia per il 3-6 e le cerignolane si portano sul 4-9 grazie a Mansi: Bari torna a -2, Martinelli mantiene le distanze (10-14). Non molla l’Amatori, che rosicchia qualcosa (13-15, De Nicolò), ma sale in cattedra Novia, autrice del break che porta a ben otto palle set. Cinque vengono annullate dalle locali, è un muro monumentale di capitan Puro a ribaltare il conto dei parziali.

Bella partenza rossogialloblù nel quarto periodo: Martinelli, Puro e Piarulli per il 3-8. Nonostante un calo in prima linea, le locali provano in tutti i modi a restare a contatto (7-10, 8-13), il sestetto di Dilucia non è d’accordo e pigia sull’acceleratore servendosi di Novia (9-17). Sul 13-17 interruzione del coach cerignolano, la mossa serve per scavare un solco non più colmabile dalle rivali: il successo viene certificato con un servizio vincente di Mansi. Solida e concreta, la Flv riscatta così lo stop dell’andata e mantiene elevata la sua andatura, salendo a 33 punti in classifica: nel prossimo turno, seconda gara esterna di fila e altro impegno complicato, facendo visita al Turi.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Puro 8, Novia 19, Martinelli 15, Valecce 1, Piarulli 10, Mansi 7, Di Schiena (libero).