    Partita la campagna di vaccinazione antinfluenzale “Un pizzico per ogni età”

    Dosi disponibili anche in farmacia, previa prenotazione. A Cerignola disponibili due esercizi per la somministrazione

    Una persona viene vaccinata contro la menengite, Capriolo (Bs), 7 Gennaio 2020. ANSA/ FILIPPO VENEZIA

    Partita in provincia di Foggia la nuova campagna antinfluenzale, “Un pizzico per ogni età”, promossa da Regione Puglia e ASL Foggia, con l’obiettivo di garantire una copertura capillare in tutto il territorio della Capitanata, anche grazie alla collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le farmacie.

    “UN PIZZICO PER OGNI ETA’”: VACCINAZIONE GRATUITA

    La campagna, organizzata dal Dipartimento di Prevenzione-Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, prevede la somministrazione gratuita dei vaccini antinfluenzali e anti-COVID a tutta la popolazione target, con particolare attenzione alle fasce più fragili, agli anziani e agli operatori sanitari. È possibile ricevere anche le dosi contro l’infezione da Pneumococco e Herpes Zoster (o “Fuoco di Sant’Antonio”). Il vaccino antinfluenzale è offerto prioritariamente a:

    • bambine e bambini dai 6 mesi ai 6 anni
    • persone di tutte le età con patologie
    • persone assistite, ricoverate o ospiti di strutture sanitarie e sociosanitarie
    • persone dai 60 anni in su
    • donne in gravidanza
    • familiari e contatti (adulti e bambini) di persone ad alto rischio di complicanze
    • personale sanitario, studenti e studentesse dell’area sanitaria e veterinaria.

    La vaccinazione è inoltre raccomandata e offerta gratuitamente anche ai lavoratori e alle lavoratrici dei servizi pubblici di interesse collettivo e a chi dona il sangue.

    DOVE VACCINARSI

    Le dosi di vaccino sono disponibili presso:

    • Medici di Medicina generale e Pediatri di libera scelta
    • Punti vaccinali territoriali delle Aziende Sanitarie Locali
    • Medici del lavoro
    • Strutture di ricovero e di riabilitazione pubbliche e private
    • Strutture sanitarie e sociosanitarie
    • Farmacie pubbliche e private convenzionate.

    A Cerignola, in due farmacie è possibile vaccinarsi, previa prenotazione:

    • DE SORTIS ROSSELLA VIA RAGUSA N.3, tel. 0885416711 Email: desort01@rosselladesortis.191.it
    • MACCHIARULO GIACOMO VIA MASCAGNI 7, tel. 0885423400 Email: macchiarulo_giacomo@libero.it

    PREVENZIONE E RESPONSABILITA’

    “I vaccini – dichiara Giuseppina Moffa, Direttrice facente funzioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di ASL Foggia (SISP) – sono strumenti fondamentali per la tutela della salute perché riducono il rischio di infezioni e aiutano a prevenire la diffusione di virus e batteri. Aderire alla campagna di vaccinazione – conclude – è un’azione di responsabilità”.

