Partiti i lavori per la rifunzionalizzazione dei locali dell’ex Pronto Soccorso al “Tatarella” di Cerignola

Iniziati oggi i lavori di ristrutturazione dell’ex Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “Giuseppe Tatarella” di Cerignola, intervento strategico promosso da ASL Foggia nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il progetto prevede una profonda riqualificazione degli ambienti dopo la conclusione dei lavori per l’area del nuovo Pronto soccorso. Particolare attenzione sarà dedicata alla separazione e al potenziamento delle aree dedicate ai diversi livelli di emergenza, all’ampliamento degli spazi di attesa, alla creazione di ambienti più idonei per l’osservazione breve e alla predisposizione di soluzioni strutturali in linea con le più recenti normative regionali e nazionali in materia di emergenza-urgenza. Previste, inoltre, l’eliminazione delle aree ormai superate legate alla gestione dell’emergenza pandemica e l’adozione di nuovi standard di finitura e funzionalità, orientati all’umanizzazione degli spazi di cura.

Il PROGETTO

Nel dettaglio, la ristrutturazione riguarda:

la ridefinizione delle aree di triage , con soluzioni temporanee e definitive in grado di assicurare la gestione dei flussi anche durante l’esecuzione dei lavori;

, con soluzioni temporanee e definitive in grado di assicurare la gestione dei flussi anche durante l’esecuzione dei lavori; il potenziamento delle aree dedicate ai diversi livelli di emergenza , con spazi distinti per i codici rossi, arancio/azzurro e verdi, inclusa la separazione delle sale per le emergenze maggiori e per l’attività chirurgica d’urgenza;

, con spazi distinti per i codici rossi, arancio/azzurro e verdi, inclusa la separazione delle sale per le emergenze maggiori e per l’attività chirurgica d’urgenza; l’ ampliamento e la riorganizzazione delle sale d’attesa , con ambienti dedicati anche ai pazienti barellati;

, con ambienti dedicati anche ai pazienti barellati; la creazione di spazi dedicati all’osservazione breve e a una gestione più efficace dei pazienti in fase di valutazione;

e a una gestione più efficace dei pazienti in fase di valutazione; la razionalizzazione dei percorsi interni per pazienti, operatori sanitari e mezzi di soccorso, in linea con i più recenti standard di sicurezza;

per pazienti, operatori sanitari e mezzi di soccorso, in linea con i più recenti standard di sicurezza; l’adozione di nuove soluzioni architettoniche e di finitura , con pavimentazioni in PVC sanitario, rivestimenti murali conformi alle Linee guida “Hospitality” e ambienti più funzionali e confortevoli;

, con pavimentazioni in PVC sanitario, rivestimenti murali conformi alle Linee guida “Hospitality” e ambienti più funzionali e confortevoli; lo stralcio delle aree Covid ormai superate, con predisposizione di spazi per future implementazioni tecnologiche, tra cui una possibile area per angio-TAC.

L’INVESTIMENTO

L’importo complessivo dell’intervento è pari a circa 1,82 milioni di euro, ed è finanziato con fondi a valere sulle risorse del PNRR, Missione 6, Componente 2, Investimento 1.1.1. I lavori, eseguiti dall’impresa C.N Costruzioni Generali SpA, come previsto dal cronoprogramma, arriveranno a conclusione entro la fine ottobre 2026. Il progetto rientra in una più ampia strategia di riorganizzazione e ammodernamento della rete ospedaliera e territoriale, con l’obiettivo di migliorare l’integrazione tra emergenza-urgenza e servizi assistenziali, riducendo i tempi di risposta e garantendo maggiore appropriatezza delle cure.

IL SOPRALLUOGO

Presenti questa mattina, in occasione dell’avvio del cantiere, il Direttore Generale di ASL Foggia, Antonio Nigri, il Direttore della Struttura Complessa Area Gestione Tecnica (AGT) Marcello Tedone, il Dirigente responsabile della Struttura Semplice Progettazione, Ristrutturazioni, Adeguamenti, Gestione appalti e Manutenzioni (PRAGMA) Arcangelo Di Puppo. “Il progetto – dichiara il Direttore Generale di ASL Foggia, Antonio Nigri -costituisce un tassello fondamentale della strategia di potenziamento del Presidio Ospedaliero di Cerignola, tracciata d’intesa con la Regione Puglia. Non si tratta di una semplice ristrutturazione, ma di un intervento strutturale che rafforza il ruolo del DEA di Primo Livello, migliorando l’organizzazione dei percorsi di emergenza e l’accesso ai servizi sanitari per un bacino di utenza molto ampio”. “La rifunzionalizzazione degli spazi -aggiunge l’ingegnere Marcello Tedone, Direttore della Struttura Complessa Area Gestione Tecnica – è stata progettata per consegnare alla comunità spazi rinnovati, pienamente funzionali e coerenti con la programmazione sanitaria regionale”.