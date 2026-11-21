Ad una settimana dal suo insediamento, la segreteria del Partito Democratico di Cerignola traccia la linea sui fronti aperti in città. È in corso una riorganizzazione dei ruoli interni, ed in questo senso si comunica la nomina dei due vicesegretari del Partito Democratico: Michele Longo e Gabriella Grieco. Allo stesso tempo è stata ratificata l’alternanza nel ruolo di capogruppo tra l’uscente Francesco Sorbo e Francesco Palumbo.

Si è svolto lo scorso martedì un consiglio comunale molto importante. Esprimiamo soddisfazione per il provvedimento urbanistico approvato dal Consiglio Comunale che autorizza un soggetto privato alla realizzazione di un cimitero per animali d’affezione in Contrada Quarto. Si tratta di un’opera importante, che risponde alle esigenze di tante cittadine e tanti cittadini che desiderano offrire un luogo di sepoltura dignitoso e di raccoglimento ai propri animali domestici, compagni di vita che fanno parte a pieno titolo delle famiglie. Desideriamo, tuttavia, esprimere la nostra solidarietà alla comunità di Carapelle, per le parole pronunciate dal Sindaco durante il Consiglio Comunale. Il Comune di Cerignola sa bene cosa significhi essere commissariati per scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose. Per questo, il Partito Democratico, ritiene inopportuno che il Sindaco di Cerignola parli di Carapelle in un momento così delicato per la comunità vicina. Cerignola ed i Comuni dei cinque Reali Siti condividono territorio, problemi ed opportunità: una grande città ha il dovere di fare da traino all’area, non di alimentare contrapposizioni. La nostra vicinanza va anche al Presidente dei Revisori dei conti del Consorzio Ambiente FG/4, dott. Francesco Angiolino, persona specchiata, di comprovata competenza e stimata da tutti, a sua volta vittima di parole inappropriate da parte del Sindaco, nel corso del Consiglio Comunale.

Inoltre, in questi giorni si fa crescente anche l’attenzione verso il PUG. Il Piano Urbanistico Generale disegnerà Cerignola per i prossimi decenni e deve avere come bussola principale la condivisione. Ottanta tecnici cerignolani, professionisti che conoscono e vivono il territorio, hanno sottoscritto una richiesta di incontro politico per evidenziare alcune criticità che sino a questo momento sono rimaste inascoltate. È un fatto politico di grande rilievo: quando ottanta professionisti sentono il bisogno di chiedere ascolto, significa che il metodo seguito finora è da rivedere. La politica incontri chi ha firmato quella richiesta, ascolti le osservazioni di tecnici, categorie e cittadini e lì dove possibile, necessario e migliorativo, abbia il coraggio di proporre soluzioni. Non sarebbe una sconfitta, ma il modo giusto di governare una trasformazione che riguarda tutti. Su questo, però, non accettiamo lezioni da pezzi dell’opposizione che vogliono utilizzare la categoria dei tecnici come leva per ostacolare il percorso del PUG. Le criticità emerse e che emergeranno, siamo fiduciosi troveranno ascolto e riscontro.

Infine, chiediamo una valutazione puntuale e trasparente della determina con cui sono stati affidati lavori di progettazione, per 77mila euro, ad un ex assessore di questa stessa amministrazione. Non muoviamo accuse, ma riteniamo questa scelta politicamente inopportuna ed auspichiamo si possa porre rimedio. Il PD di Cerignola sa bene di avere grandi responsabilità nel governo cittadino e per questo è pronto a fare la propria parte con un confronto aperto con i professionisti e con la città.