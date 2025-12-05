Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieCulturaPeppe Barra al Roma di Cerignola: una serata intima tra teatro e...

    Peppe Barra al Roma di Cerignola: una serata intima tra teatro e musica

    Un viaggio tra ricordi, voce e cultura partenopea. Con lui, domani sera alle 21, il maestro Luca Urciuolo al pianoforte

    CulturaEvidenza

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Sabato 6 dicembre alle ore 21.00 Peppe Barra torna al Roma Teatro di Cerignola con “Buonasera a tutti”, un recital che ripercorre oltre 60 anni di carriera e trasforma il palcoscenico in uno spazio di memoria, ironia e poesia. Con la sua presenza magnetica, Barra abbatte ogni distanza con il pubblico e costruisce una serata intima, autentica e carica di emozione. Il recital attraversa la vita e l’arte dell’artista: dall’infanzia a Procida e nella Napoli degli anni ’50 alle prime esperienze con la celebre Zietta Liù; dalla fondazione della Nuova Compagnia di Canto Popolare agli anni di teatro condivisi con sua madre, l’indimenticabile Concetta Barra. Storia personale e radici culturali si intrecciano, restituendo un ritratto profondo e vibrante della città e della sua scena artistica.

    In scena Barra è l’unico interprete, accompagnato al pianoforte dal maestro Luca Urciuolo e diretto da Francesco Esposito. Una formula essenziale che esalta la sua voce e la presenza scenica, capace di muoversi con naturalezza tra registri e atmosfere, alternando poesia, ironia, malinconia e lampi di follia. Nel recital convivono fiabe di Basile, musica barocca, testi di Viviani e Petito, varietà, cabaret e canzone d’autore: un mosaico che rende omaggio alle molteplici sfaccettature della cultura e della musica partenopea, restituendo lo stile inconfondibile di Barra.

    “Siamo felici di ospitare nuovamente Peppe Barra al Roma Teatro – dichiara la direttrice artistica Simona Sala -. Per lui questo palcoscenico ha un valore speciale: negli anni ’80 vi si esibì insieme a sua madre Concetta, e ogni volta ritorna con grande entusiasmo. Quest’anno ha anche accolto il mio invito a incontrare gli allievi della nostra scuola di teatro in un momento dedicato al dialogo con i giovani. È una novità importante della nuova stagione e siamo orgogliosi di condividerla anche con lui”. Per informazioni e biglietti è possibile telefonare al 338 2511672 o rivolgersi al botteghino del teatro, aperto tutti i giorni dalle 18.00 alle 22.00 e, inoltre, il martedì, giovedì e nel giorno dello spettacolo dalle 10.00 alle 12.30. I biglietti sono disponibili su TicketOne e sul sito del teatro: www.romateatrocinema.it.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Attualità

    Comitato Commercianti e Partite Iva sull’anticipo della Ztl: «Noi non ascoltati»

    Pubblichiamo di seguito e integralmente, un comunicato stampa del Comitato a tutela dei Commercianti...
    Calcio

    Serie C, Audace Cerignola: Emmausso guida la classifica del C Gold Award 2025

    Prosegue il C Gold Award 2025, il sondaggio nazionale di Affidabile.org che premia il...
    Attualità

    Medici dall’Albania a Cerignola: cura dei capelli, salute, ricerca e confronto

    Cerignola ha ospitato uno degli appuntamenti più significativi dell’anno nel campo della tricologia e...
    Politica

    Cerignola, la zona a traffico limitato anticipata alle ore 19 per le festività natalizie

    A pochi giorni dall’Immacolata Concezione, data che segna tradizionalmente l’inizio delle festività natalizie, l’intera...
    Attualità

    Cerignola, scuole al freddo: fra preoccupazione dei genitori e l’auspicio di interventi

    Il tema dei riscaldamenti negli edifici scolastici si ripropone ogni autunno, appena si verificano...
    Cronaca

    Incidente stradale, chiusa temporaneamente al traffico la ss 16 a Cerignola in direzione Bari

    A causa di un incidente stradale, corsia temporaneamente chiusa al traffico in direzione Bari,...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Attualità

    Comitato Commercianti e Partite Iva sull’anticipo della Ztl: «Noi non ascoltati»

    Pubblichiamo di seguito e integralmente, un comunicato stampa del Comitato a tutela dei Commercianti...
    Calcio

    Serie C, Audace Cerignola: Emmausso guida la classifica del C Gold Award 2025

    Prosegue il C Gold Award 2025, il sondaggio nazionale di Affidabile.org che premia il...
    Attualità

    Medici dall’Albania a Cerignola: cura dei capelli, salute, ricerca e confronto

    Cerignola ha ospitato uno degli appuntamenti più significativi dell’anno nel campo della tricologia e...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)