Peppe Barra al Roma di Cerignola: una serata intima tra teatro e musica

Sabato 6 dicembre alle ore 21.00 Peppe Barra torna al Roma Teatro di Cerignola con “Buonasera a tutti”, un recital che ripercorre oltre 60 anni di carriera e trasforma il palcoscenico in uno spazio di memoria, ironia e poesia. Con la sua presenza magnetica, Barra abbatte ogni distanza con il pubblico e costruisce una serata intima, autentica e carica di emozione. Il recital attraversa la vita e l’arte dell’artista: dall’infanzia a Procida e nella Napoli degli anni ’50 alle prime esperienze con la celebre Zietta Liù; dalla fondazione della Nuova Compagnia di Canto Popolare agli anni di teatro condivisi con sua madre, l’indimenticabile Concetta Barra. Storia personale e radici culturali si intrecciano, restituendo un ritratto profondo e vibrante della città e della sua scena artistica.

In scena Barra è l’unico interprete, accompagnato al pianoforte dal maestro Luca Urciuolo e diretto da Francesco Esposito. Una formula essenziale che esalta la sua voce e la presenza scenica, capace di muoversi con naturalezza tra registri e atmosfere, alternando poesia, ironia, malinconia e lampi di follia. Nel recital convivono fiabe di Basile, musica barocca, testi di Viviani e Petito, varietà, cabaret e canzone d’autore: un mosaico che rende omaggio alle molteplici sfaccettature della cultura e della musica partenopea, restituendo lo stile inconfondibile di Barra.

“Siamo felici di ospitare nuovamente Peppe Barra al Roma Teatro – dichiara la direttrice artistica Simona Sala -. Per lui questo palcoscenico ha un valore speciale: negli anni ’80 vi si esibì insieme a sua madre Concetta, e ogni volta ritorna con grande entusiasmo. Quest’anno ha anche accolto il mio invito a incontrare gli allievi della nostra scuola di teatro in un momento dedicato al dialogo con i giovani. È una novità importante della nuova stagione e siamo orgogliosi di condividerla anche con lui”. Per informazioni e biglietti è possibile telefonare al 338 2511672 o rivolgersi al botteghino del teatro, aperto tutti i giorni dalle 18.00 alle 22.00 e, inoltre, il martedì, giovedì e nel giorno dello spettacolo dalle 10.00 alle 12.30. I biglietti sono disponibili su TicketOne e sul sito del teatro: www.romateatrocinema.it.