Dopo il turno di sosta forzato per il rinvio della gara con l’Inter U23, torna in campo l’Audace Cerignola: domani il derby casalingo con il Barletta, nel quadro della 14^ giornata del girone C di serie C. I ragazzi di Raimondo Catalano, quasi due settimane fa, sono stati battuti largamente dalla Scafatese, denunciando nuovamente alcune incertezze e meno produttività rispetto al rendimento interno. Nonostante siano rimasti alla finestra, i gialloblù hanno conservato la quinta posizione, in una classifica però che resta estremamente fluida e assai corta, con poche distanze fino alla zona playout. Il periodo di inattività è servito per tirare un po’ il fiato, ma soprattutto utile a recuperare qualche elemento fra gli infortunati, di modo che l’infermeria ofantina cominci a svuotarsi. Sarà il primo di tre appuntamenti ravvicinati da sostenere in otto giorni, due consecutivi al “Monterisi” (compreso il recupero con i nerazzurri) e gran finale con la visita alla capolista Potenza: tutti impegni con insidie e difficoltà da evitare, una volta concluso tale mini ciclo si capiranno anche meglio gli orizzonti che possono perseguire capitan Martinelli e compagni. Intanto c’è da confermare una tendenza assolutamente positiva fra le mura amiche, con l’Audace sinora imbattuta e con un solo gol subito (dal Cosenza al debutto): occorrerà la solita prova fatta di dedizione, ambizione e fame per allungare la striscia, in una cornice di pubblico che si prospetta nutrita e abbondante. «Queste due settimane ci hanno permesso di recuperare un po’ di elementi – ha dichiarato mister Catalano alla vigilia – e nello stesso tempo di ritrovare la solita voglia di impostare una gara che soddisfi i nostri sostenitori. Di fronte avremo una squadra di qualità, capace, esperta, che ha tutte le carte in regola per impensierirci. Arriveranno carichi per via delle due vittorie consecutive, ma anche noi saremo pronti a dare il massimo e fare il bottino pieno».

Difficile ipotizzare una probabile formazione: sicuri assenti Romano, Cilenti e Perlingieri, l’undici di partenza potrebbe ricalcare a grandi linee quello visto ad Agropoli. Certezze assolute Cretella, Vitale, D’Orazio e Gambale fra gli altri, da valutare l’impiego di Vinciguerra, quasi certamente uno spezzone per lui in corso d’opera.

Tornato fra i professionisti dopo undici lunghi anni di assenza, il Barletta attualmente occupa la dodicesima piazza con 18 punti ed un bilancio generale di quattro vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte. In panchina è stato confermato Massimo Paci, artefice della promozione dalla D, sul mercato numerosi gli arrivi importanti per consolidare la struttura della formazione biancorossa. I principali innesti sono stati: i difensori Tito e Rossoni, i centrocampisti Voca e Djankpata, gli attaccanti Partipilo, Ongaro e Ferrante. É in una buona fase la squadra della città di Eraclio, con tre risultati utili all’attivo e due successi consecutivi nei derby contro Foggia e Altamura. Una compagine in equilibrio nel computo dei gol realizzati e subiti (16), con il brasiliano Da Silva miglior marcatore con sei centri: elementi di indubbia esperienza sono Bizzotto e Manetta in retroguardia, così come l’ex Coccia sulla corsia destra oppure Franco in mediana. Paci dovrà fare a meno degli squalificati Voca e Della Rocca, lo schieramento dovrebbe essere un 4-4-2 con Ferrante e Da Silva in avanti e Laringe a svariare, partendo dalla sinistra.

L’ultimo precedente risale a quasi dieci anni fa: le squadre erano in Eccellenza e il 29 gennaio 2017 la sfida finì 3-1 per il Cerignola (a segno Di Rito, Marinaro e Morra), in quella che fu la prima volta dei riflettori nell’impianto di via Napoli. Calcio d’inizio alle ore 14.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Zago, della sezione di Conegliano.