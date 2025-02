Per il Cerignola a Caserta occasione per andare in solitaria al primato

Appuntamento in posticipo per l’Audace Cerignola, nella 26^ giornata del girone C di serie C: in programma la sfida esterna contro la Casertana. I ragazzi di Giuseppe Raffaele domenica scorsa hanno sconfitto 2-0 il Catania, in una gara sostanzialmente dominata e tornando a gioire sul proprio campo ad oltre due mesi dall’ultima volta. Le concorrenti ai piani alti hanno tutte perso: una occasione da sfruttare e un vantaggio in partenza conoscerne il risultato, ma di sicuro non ci saranno condizionamenti di sorta, perché le ‘cicogne’ sono assolutamente focalizzate sulle questioni proprie, con la mentalità di voler primeggiare in ogni circostanza. Il mercato invernale si è chiuso con l’arrivo di Santarcangelo in attacco, a conclusione di una finestra che ha racchiuso sei movimenti in entrata e undici in uscita, ponendo sempre la parità di bilancio quale via maestra, come sottolineato dal ds Elio Di Toro. Le novità dell’organico (da Volpe ad Achik, passando per Nicolao, D’Andrea e McJannet) indicano la volontà di giocarsi fino alla fine le carte per un qualcosa di estremamente importante, la continuità di risultati ne è una pratica testimonianza (undici risultati utili). Se nel maggio scorso a Caserta si concluse la stagione con l’eliminazione ai playoff solo a causa di un peggior piazzamento nella regular season, stavolta la tappa campana può rappresentare un nuovo punto di svolta verso ambizioni sempre più elevate. «Loro hanno giocatori di livello e la classifica non rispecchia il valore – ha detto Raffaele in conferenza stampa -, sappiamo che dobbiamo essere ai limiti della perfezione per ottenere il massimo da questo impegno lontano da casa».

Il tecnico siciliano dovrà fare a meno dello squalificato Paolucci: per la sua sostituzione c’è la candidatura di Bianchini, in lizza anche Sainz-Maza e McJannet. Assai positivo il dato di aver sostanzialmente tutto l’organico a disposizione, assicurando molteplicità di opzioni da spendere anche a gara in corso: non dovrebbero esserci altre modifiche nello schieramento iniziale, con la conferma di gran parte degli interpreti visti nelle ultime due uscite.

La Casertana staziona in piena zona playoff, avendo totalizzato 26 punti con un bilancio generale di cinque vittorie, dodici pareggi e otto sconfitte. Le difficoltà di questa annata sono culminate nell’esonero di Iori, rilevato in panchina da un mese da Massimo Pavanel. Nel mercato appena concluso, i rossoblù sono intervenuti soprattutto nel reparto avanzato, acquisendo Vano, Bunino, Kallon ed Egharevba, più due tasselli in difesa come Llano e Frison. Reduci da sette punti nelle ultime tre giornate, i ‘falchetti’ in casa non riescono ad esprimersi al meglio, tant’è che l’ultimo successo interno risale al 21 ottobre scorso. Inoltre, la Casertana è la squadra che finora ha collezionato più ‘x’ nel raggruppamento (12): l’attacco non è eccessivamente prolifico – Carretta il miglior marcatore, con appena tre centri -, mentre il pacchetto arretrato è di buona levatura perché il sesto meno perforato. Lo schema tattico dovrebbe essere il 4-2-3-1, con Bunino probabile riferimento avanzato.

Nell’ultimo precedente in campionato (escludendo quindi il confronto nei playoff), il 7 marzo 2024 il match terminò 1-1, con la rete cerignolana firmata da Visentin. Calcio d’inizio domani sera alle ore 20.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Ramondino, della sezione di Palermo, alla seconda presenza stagionale con gli ofantini, dopo il 2-0 sul Sorrento dell’11 ottobre.