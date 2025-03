Per il Cerignola a Crotone altra tappa fondamentale in vista della volata finale

Si entra nel segmento conclusivo e decisivo del campionato di serie C: la 32^ giornata vede l’Audace Cerignola presentarsi domani in quel di Crotone. I ragazzi di Giuseppe Raffaele mercoledì nel turno infrasettimanale hanno prevalso 3-2 nel derby con il Foggia, assicurandosi altri tre punti di importanza elevatissima per tenere la vetta del girone C. Una gara in cui gli ofantini, per l’ennesima volta, hanno tradotto sul rettangolo verde la propria determinazione, il desiderio di spingersi oltre i limiti fino a quel punto toccati, riuscendo ad aggirare le avversità come l’ufficializzazione dell’esclusione della Turris a poche ore dal match e la rete del provvisorio 1-1 dei rossoneri in più che sospetto fuorigioco. Il trittico di impegni ravvicinati si chiude con un altro scoglio duro, a seguire due gare dispendiose sia fisicamente che mentalmente. L’inseguimento però di un obiettivo straordinario potrebbe essere la medicina per far eliminare tossine e scorie, trovando nuove energie per un testa a testa appassionante. L’Avellino, diretta inseguitrice in classifica, riposerà e in ogni caso i gialloblù resterebbero al comando: tuttavia l’intento è possibilmente aumentare il divario, cercando di compiere quella che il tecnico siciliano ha definito come una nuova impresa. Ligi e compagni saranno accompagnati da entusiasmo e passione dei propri tifosi, terminati in brevissimo tempo i 400 biglietti riservati nel settore ospiti, tutto l’ambiente si stringe e riscalda la voce per continuare a cullare un sogno.

Non ci sarà lo squalificato Achik, appiedato per un turno dal giudice sportivo per aver raggiunto la quinta ammonizione stagionale: Raffaele potrebbe alla terza partita in pochi giorni continuare a ruotare qualche elemento. Ligi (autore di una rete preziosissima col Foggia) si candida ad un rientro dal 1′ in luogo di Romano, Coccia e Russo sugli esterni specie se si vuol far rifiatare un po’ Volpe, mentre D’Andrea riposatosi mercoledì si appresta a tornare in tandem con Salvemini in attacco.

Il Crotone è quinto in classifica, con 43 punti ed un bilancio complessivo di dodici vittorie, otto pareggi ed otto sconfitte. La formazione guidata da Emilio Longo sta attraversando un periodo di forma particolarmente propizio: tre successi ed un pareggio nelle ultime cinque uscite, solo l’Avellino è riuscito a piegare i pitagorici. Nel mercato invernale, i calabresi fra i principali acquisti annoverano il portiere Sassi, il difensore Cocetta, l’ala destra Ricci e l’attaccante Murano. I pitagorici non sono molto distanti dal podio della classifica, lontano cinque lunghezze e possono disporre del miglior reparto avanzato del raggruppamento, avendo realizzato 52 segnature: Tumminello con 14 centri miglior marcatore, segue Gomez a 10. Nel suo classico 4-2-3-1, l’allenatore ex Picerno dovrà fare a meno dello squalificato Gallo, ma torneranno Di Pasquale in retroguardia e lo stesso Tumminello quale riferimento offensivo: Crotone che ha una serie aperta di tre affermazioni di seguito fra le mura amiche.

Nell’ultimo precedente in Calabria, il 21 settembre 2023 l’incontro si chiuse sull’1-1, con rete cerignolana di Ruggiero. Calcio d’inizio allo stadio “Ezio Scida” alle ore 15, con la direzione arbitrale affidata al sig. Maccarini, della sezione di Arezzo.