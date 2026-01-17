Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeSportCalcioPer il Cerignola a Siracusa una sfida da prova di maturità

    Per il Cerignola a Siracusa una sfida da prova di maturità

    I gialloblù (otto risultati utili nelle ultime nove gare) per consolidare il piazzamento playoff, aretusei che in casa hanno ottenuto 17 dei 21 punti totalizzati

    SportCalcio

    Pubblicato il

    da Emanuele Parlati
    Tempo di lettura previsto: 2 min.

    Trasferta siciliana per il Cerignola, nella 22^ giornata del girone C di serie C: l’Audace sarà di scena domani a Siracusa. I ragazzi di Vincenzo Maiuri venerdì scorso hanno ottenuto una rotonda vittoria ai danni del Potenza, scavalcando i diretti avversari e mantenendo pienamente una posizione attualmente da playoff. I numeri testimoniano la fase decisamente positiva dei gialloblù, capaci di conquistare otto risultati utili nelle ultime nove uscite: solo il Benevento capolista ha sbarrato la strada prima della sosta natalizia, una crescita tangibile da parte di Cretella e compagni che si è tradotta in nuove prospettive, fisionomia ormai consolidata e assai produttiva. É stata anche la settimana in cui c’è stata la cessione di Cuppone alla Virtus Entella, ma gli ofantini stanno dimostrando di sapersi isolare dalle voci di mercato: chi scende in campo lo fa al massimo e badando al proprio cammino, senza distrazioni di sorta. Il tecnico dell’Audace ha definito la gara come possibile spartiacque della stagione ed effettivamente la considerazione è giusta: in caso di ulteriore successo, le ‘cicogne’ oltre a consolidare il posto nella parte sinistra della classifica, amplierebbero in maniera consistente il margine sulla zona playout, nell’ottica del primario obiettivo del mantenimento della categoria.

    L’allenatore milanese dovrà fare a meno dello squalificato Paolucci e dell’ancora infortunato Gasbarro: per la sostituzione del centrocampista sono in ballo Vitale e Ruggiero, con il primo in leggero vantaggio. Solita disposizione invece per il resto dello schieramento: Ligi di nuovo in difesa e reduce dalla soddisfazione personale col Potenza, Russo con la missione di fornire altri preziosi assist per i compagni nella manovra offensiva.

    Sono 21 i punti totalizzati dal Siracusa, con uno score complessivo di sei vittorie, tre pareggi e dodici sconfitte: cifre che valgono il quintultimo posto, in compagnia della Cavese. La formazione guidata da Marco Turati è reduce dal ko di misura a Monopoli, ma fra le mura amiche è parecchio temibile: ben 17 punti sono stati conquistati in casa, dove gli isolani non perdono da tre mesi, avendo costretto ad alzare bandiera bianca anche a rivali blasonate come la Salernitana. Al momento, nel mercato invernale sono state perfezionate alcune cessioni di rilievo, fra cui quelle di Molina, Ba, Guadagni e dell’ex Parigini, con quest’ultimo trasferitosi alla Sambenedettese. In entrata invece, ufficializzato l’arrivo della giovane punta Arditi dal Catanzaro. Gli aretusei dovrebbero schierarsi con il 4-2-3-1: il riferimento offensivo sarà Contini, uomo più in forma e miglior marcatore con quattro centri in campionato, realizzati nelle cinque più recenti apparizioni.

    Sarà il primo precedente in Sicilia fra le due squadre: calcio d’inizio allo stadio “Nicola De Simone” alle ore 14.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Manzo, della sezione di Torre Annunziata.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Provincia

    Asl Fg, Piano Aziendale Sperimentale per l’abbattimento delle liste di attesa

    Riunita la task force di ASL Foggia per la definizione del Piano Aziendale Sperimentale...
    Politica

    Cerignola, microchip day gratuito per cani e gatti

    Domenica 18 gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, la Villa Comunale di Cerignola...
    Sport

    Il girone d’andata si chiude con sfide interne per Pallavolo Cerignola ed Flv

    I campionati di B femminile di volley sono arrivati al giro di boa, nel...
    Cultura

    “La Bisbetica Domata” apre il 2026 al Teatro Mercadante di Cerignola

    Il nuovo anno si apre con uno dei classici più discussi e amati di...
    Provincia

    “Workup”: oltre 2000 opportunità di lavoro dai centri impiego di Bari, Bat e Foggia

    Il nuovo anno si apre con la conferma del settore turistico come principale leva...
    Attualità

    Appello per il Duomo di Cerignola, la Diocesi invita a donare

    Le condizioni strutturali del Duomo Tonti, cattedrale della città di Cerignola, da tempo sono...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Provincia

    Asl Fg, Piano Aziendale Sperimentale per l’abbattimento delle liste di attesa

    Riunita la task force di ASL Foggia per la definizione del Piano Aziendale Sperimentale...
    Politica

    Cerignola, microchip day gratuito per cani e gatti

    Domenica 18 gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, la Villa Comunale di Cerignola...
    Sport

    Il girone d’andata si chiude con sfide interne per Pallavolo Cerignola ed Flv

    I campionati di B femminile di volley sono arrivati al giro di boa, nel...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)