Per il Cerignola a Siracusa una sfida da prova di maturità

Trasferta siciliana per il Cerignola, nella 22^ giornata del girone C di serie C: l’Audace sarà di scena domani a Siracusa. I ragazzi di Vincenzo Maiuri venerdì scorso hanno ottenuto una rotonda vittoria ai danni del Potenza, scavalcando i diretti avversari e mantenendo pienamente una posizione attualmente da playoff. I numeri testimoniano la fase decisamente positiva dei gialloblù, capaci di conquistare otto risultati utili nelle ultime nove uscite: solo il Benevento capolista ha sbarrato la strada prima della sosta natalizia, una crescita tangibile da parte di Cretella e compagni che si è tradotta in nuove prospettive, fisionomia ormai consolidata e assai produttiva. É stata anche la settimana in cui c’è stata la cessione di Cuppone alla Virtus Entella, ma gli ofantini stanno dimostrando di sapersi isolare dalle voci di mercato: chi scende in campo lo fa al massimo e badando al proprio cammino, senza distrazioni di sorta. Il tecnico dell’Audace ha definito la gara come possibile spartiacque della stagione ed effettivamente la considerazione è giusta: in caso di ulteriore successo, le ‘cicogne’ oltre a consolidare il posto nella parte sinistra della classifica, amplierebbero in maniera consistente il margine sulla zona playout, nell’ottica del primario obiettivo del mantenimento della categoria.

L’allenatore milanese dovrà fare a meno dello squalificato Paolucci e dell’ancora infortunato Gasbarro: per la sostituzione del centrocampista sono in ballo Vitale e Ruggiero, con il primo in leggero vantaggio. Solita disposizione invece per il resto dello schieramento: Ligi di nuovo in difesa e reduce dalla soddisfazione personale col Potenza, Russo con la missione di fornire altri preziosi assist per i compagni nella manovra offensiva.

Sono 21 i punti totalizzati dal Siracusa, con uno score complessivo di sei vittorie, tre pareggi e dodici sconfitte: cifre che valgono il quintultimo posto, in compagnia della Cavese. La formazione guidata da Marco Turati è reduce dal ko di misura a Monopoli, ma fra le mura amiche è parecchio temibile: ben 17 punti sono stati conquistati in casa, dove gli isolani non perdono da tre mesi, avendo costretto ad alzare bandiera bianca anche a rivali blasonate come la Salernitana. Al momento, nel mercato invernale sono state perfezionate alcune cessioni di rilievo, fra cui quelle di Molina, Ba, Guadagni e dell’ex Parigini, con quest’ultimo trasferitosi alla Sambenedettese. In entrata invece, ufficializzato l’arrivo della giovane punta Arditi dal Catanzaro. Gli aretusei dovrebbero schierarsi con il 4-2-3-1: il riferimento offensivo sarà Contini, uomo più in forma e miglior marcatore con quattro centri in campionato, realizzati nelle cinque più recenti apparizioni.

Sarà il primo precedente in Sicilia fra le due squadre: calcio d’inizio allo stadio “Nicola De Simone” alle ore 14.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Manzo, della sezione di Torre Annunziata.