Per il Cerignola difficile trasferta in casa di un lanciato Casarano e del grande ex Malcore

Difficile trasferta per l’Audace Cerignola, nella nona giornata del girone C di serie C, con la visita al lanciato Casarano. I ragazzi di Vincenzo Maiuri domenica scorsa sono stati sconfitti in casa dal Cosenza, rimediando la seconda battuta d’arresto stagionale e la prima interna. Ad un primo tempo pimpante, concluso tuttavia in parità con la rete del pareggio calabrese a pochi istanti dal duplice fischio, non è corrisposta una ripresa dello stesso tenore, anche se i gialloblù hanno provato a rimettere in sesto la sfida. Gli ofantini hanno dimostrato in passato di sapersi rialzare dopo uno stop e, in questa settimana di preparazione, l’attenzione è stata rivolta soprattutto a ciò che non è andato nella precedente uscita, lavorando però anche sulla gestione a livello mentale dei vari momenti all’interno delle gare. Le ‘cicogne’ non possono prescindere dalla massima attenzione, dal furore agonistico e dalla grinta per ottenere risultati positivi, ciò che è stato sostanzialmente il marchio di fabbrica delle più recenti annate. La quantità di occasioni da gol creata resta di elevato livello, tuttavia manca ancora quella concretezza utile a mettere più in discesa gli incontri, specie quando magari si passa in vantaggio. «Arriviamo bene a questa partita – ha chiarito il tecnico in conferenza stampa – perché la squadra si è allenata con dedizione, mentalità e giusto atteggiamento. Chiaro che sarà insidioso il confronto, i rivali sono in grande fiducia ma dal canto nostro abbiamo fatto tesoro di cosa non è andato la scorsa volta e vogliamo ripartire nel modo giusto, giocandoci questa bellissima gara».

Oltre al secondo portiere Iliev (impegnato con la nazionale under 21 della Bulgaria), ci sarà l’importante defezione di capitan Martinelli, fermato da una forte contrattura ad un polpaccio. Il suo posto in difesa è conteso fra Cocorocchio e Gasbarro, mentre l’allenatore milanese medita alcune modifiche forse nel reparto mediano. Il duo d’attacco dovrebbe essere assortito nuovamente con Cuppone ed Emmausso, Gambale prima alternativa.

Sta conducendo un ottimo segmento iniziale di campionato il Casarano, che prima di questo turno occupava con altre squadre la terza piazza con 15 punti ed uno score complessivo di quattro vittorie, tre pareggi ed una sola sconfitta. Tornata fra i professionisti a 26 anni dall’ultima volta, la società salentina ha confermato in panchina Vito Di Bari, artefice della promozione, impostando un mercato ricco di arrivi di spessore, mostrando l’ambizione delle dirigenza: dal portiere Chiorra ai difensori Gega, Celiento e Gyamfi, dai centrocampisti Maiello e Lulic agli attaccanti Chiricò e Millico. Due gli ex fra i rossazzurri, se Di Dio non ha lasciato tracce, ovviamente discorso diverso per Giancarlo Malcore, 75 reti in quattro stagioni con l’Audace e miglior marcatore con quattro centri, al pari di Chiricò. Un Casarano che segna tanto e subisce anche poco, perché sei delle dodici segnature al passivo sono arrivate nell’unica sconfitta sinora, in casa dell’Atalanta Under 23. Sul proprio campo poi, le ‘serpi’ sono imbattute, avendo costretto alla resa il Benevento e quasi riuscendo nel bis con la capolista Salernitana. La disposizione tattica sarà un 3-4-3, con Malcore affiancato probabilmente da Chiricò e Millico.

L’ultimo precedente fra le due compagini risale alla serie D 2021/2022: il 6 ottobre 2021 i leccesi si imposero 2-0. Calcio d’inizio allo stadio “Capozza” alle ore 14.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Pizzi, della sezione di Bergamo.