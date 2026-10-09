Per il Cerignola la sempre complicata trasferta di Crotone: arriverà il ritorno alla vittoria?

Trasferta calabrese per l’Audace Cerignola, nella nona giornata del girone C di serie C: domani pomeriggio in programma il match sul sempre complicato campo di Crotone. I ragazzi di Raimondo Catalano domenica scorsa hanno rimediato un pareggio a reti inviolate con l’Altamura: nonostante un’altra gara con una maggiore produzione offensiva rispetto agli avversari, non si è concretizzato il ritorno ad un successo che ora manca da quattro partite. É un periodo nel quale la mancata concretezza sottoporta unita ad alcune discutibili decisioni arbitrali non stanno favorendo i gialloblù, che nonostante un calo del fatturato in termini di punti, sono riusciti sempre a portare a casa buone prestazioni, a dimostrazione dell’identità sempre più consolidata in Cretella e compagni. Servirà ovviamente mettere a punto intensità, fame e cinismo in zona gol, anche perché i numeri sono dalla parte dell’Audace, secondo nella classifica dei tiri in porta dietro al Potenza e terzo per expected goals nel raggruppamento. Ora un impegno difficile e arduo, in uno scenario che di recente non è stato per niente felice per le ‘cicogne’, ed anzi fonte di parecchie amarezze: l’unico successo risale al 2023, quando D’Ausilio firmò una delle prime imprese prestigiose in terza serie. «Loro hanno fin qui ottenuto molto meno di quanto prodotto – ha affermato Catalano alla vigilia – e sono una squadra che sta giocando bene sin dall’avvio di campionato. Un po’ come noi hanno optato per la linea verde e giocatori di qualità, hanno concetti e mi sono piaciuti tanto. Le insidie proverranno oltre che dagli avversari anche da un meteo non favorevole, sarà una sfida difficile perché bisognerà entrare con cattiveria e voglia di lottare maggiore rispetto ai rivali».

Il tecnico barese dovrà rinunciare nuovamente a Sena, out anche Martinelli, Boccadamo e Meli. Le riflessioni sugli undici da schierare dal 1′ riguardano la possibilità di effettuare un cambio per linea di movimento: non preoccupa Romano (uscito anzitempo con i murgiani), anche se Miranda e Kurti sperano in una maglia da titolare. Con l’assenza di Boccadamo, chissà che non si opti per Volpe esterno a tutta fascia. In avanti, Gambale va alla ricerca di una gioia personale assente dal secondo turno, a sostegno la solita corsa a tre per due posti fra Perlingieri, Vinciguerra e D’Orazio.

L’annata del Crotone ha avuto un prologo innanzitutto a livello amministrativo, con l’assegnazione di sei punti di penalizzazione: sul rettangolo verde, gli ‘squali’ hanno annullato il segno meno ma al momento si trovano in fondo alla classifica a 0 punti ed un bilancio di una vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte. A guidare la squadra è stato scelto Leandro Greco, sul mercato si è cercato di bilanciare l’esigenza di immettere giovani con al loro fianco alcuni elementi di sicura esperienza. Fra gli innesti principali, si possono citare: i difensori Andreoni, Tanco e Veltri; l’ex Ruggiero in mediana; gli attaccanti Musso, Tordini e Stauciuc. I pitagorici sono reduci da uno stop subito in extremis dal Catania, ma nella precedente uscita casalinga hanno piegato la Salernitana, ottenendo così la prima gioia nel torneo. Con quattro centri, Zunno è il miglior marcatore dei rossoblù (otto reti di squadra in generale), la difesa invece ha incassato dodici reti, senza aver mai mantenuto la porta inviolata. Lo schieramento tattico dovrebbe tradursi in un 4-3-3, in cui Brignola e Zunno agiranno ai lati di Musso.

Nell’ultimo precedente in terra calabrese, il 29 marzo 2026, il Cerignola fu battuto 3-1 in rimonta: non bastò il vantaggio iniziale siglato da Paolucci. Calcio d’inizio allo stadio “Scida” alle ore 14.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Renzi, della sezione di Pesaro.