Per la terza volta mancano consiglieri e numeri: rinviato a martedì 6 il voto sul bilancio

Non c’è due senza tre. E infatti anche il consiglio comunale del 5 maggio, dopo le scorse due convocazioni a vuoto, ha portato ancora una volta a un terzo nulla di fatto. A differenza delle scorse volte, però, il dibattito iniziale – protrattosi per circa quattro ore – c’è stato, e le presenze inizialmente c’erano.

Durante la discussione sul rendiconto di bilancio tra maggioranza e opposizione sono emersi vari temi che hanno portato gli oppositori a lasciare il proprio posto prima della votazione. Il bilancio e le relative rendicontazioni sono gli atti politici per eccellenza di un’amministrazione e l’opposizione ha denunciato la mancata presenza di alcuni consiglieri (tra cui il neo consigliere Marinaro, che per motivi personali ha dovuto abbandonare l’aula consiliare prima del voto, ndr).

Ciò che ha infiammato gli animi è stato l’intervento di Francescopaolo Vitullo che, al netto della relazione dell’assessore Gianfriddo sul rendiconto, ha sollevato polemiche sullo scioglimento del Consorzio dei rifiuti spiegando: «da quando Teknoservice è stata contrattualizzata, a luglio 2024, il Consorzio non è stato in grado di individuare una figura di fondamentale importanza, ossia il DEC (Direttore dell’esecuzione del contratto). Non è stato in grado – il Consorzio – perché mancava la copertura finanziaria, in quanto tutti i Comuni partecipanti hanno versato la propria quota, a differenza del Comune di Cerignola». Secondo Vitullo, ciò avrebbe potuto essere di fondamentale importanza per il rispetto del contratto di Teknoservice nei confronti del Comune e nel caso sollevato precedentemente da Carlo Dercole (Forza Italia) riguardo al doppio costo di trasferenza dei rifiuti.

Di tutta risposta, il sindaco Bonito si è espresso sullo scioglimento del Consorzio dei rifiuti garantendo: «È un vecchio carrozzone che va eliminato perché toglie soldi ai cittadini cerignolani. È una battaglia che sto portando avanti contro quelli che vogliono mantenere questa palese illegittimità. È un bene – riferendosi agli impianti commissionati durante l’amministrazione Metta, Forcone-Cafiero – che deve assolutamente tornare come esclusiva proprietà del Comune di Cerignola». Ha aggiunto inoltre, riguardo alla doppia trasferenza: «saranno costi che verranno compensati».

Ora la rendicontazione di bilancio si protrae di un altro giorno: nuovo appuntamento fissato per domani, 6 maggio, alle ore 11.30, mentre sull’amministrazione incombe l’ombra della diffida del prefetto, a causa del continuo procrastinarsi dell’approvazione del rendiconto. Ci saranno numeri (e consiglieri) per votare?

Giuseppe Bellapianta