Per l’Audace Cerignola confronto di spessore con un Catania in ascesa

La 12^ giornata del girone C di serie C propone per l’Audace Cerignola un interessantissimo e importante incrocio col Catania, domani pomeriggio al “Monterisi”. I ragazzi di Raimondo Catalano domenica scorsa hanno ceduto 2-0 a Monopoli, interrompendo una serie utile che durava da tre turni: nonostante la sconfitta e le numerose assenze, i gialloblù sono rimasti in partita sino all’88’, costruendo anche alcune rilevanti pallegol ma difettando in precisione sottoporta. Proprio la capacità di non snaturarsi, pur se privo di elementi importanti, è uno dei fattori da non trascurare in casa Audace: segno che la rosa comunque mantiene una certa competitività e gioca sempre la sua partita, esibendo buone prestazioni anche se il risultato a volte non è premiante. Le ‘cicogne’ puntano a confermare un ruolino di marcia interno di tutto rispetto: sono finora 11 i punti collezionati sul campo amico, con un solo gol al passivo e l’impianto di via Napoli tornato ad essere una costante di spessore per le fortune della squadra. Inoltre, la recente inaugurazione del primo store ufficiale in corso Garibaldi sta ad indicare quel processo di consolidamento e crescita al contempo della società ofantina, segno di attenzione e ricerca di una sempre più marcata fidelizzazione con tifosi e città in generale. «Sono una squadra molto forte e ben allenata, dotata di grande qualità. Nonostante un avvio col freno a mano, adesso hanno trovato una quadra importante e si trovano fra le compagini più in forma al momento. Sarà una partita dura – ha osservato mister Catalano in conferenza stampa – e servirà da parte nostra una prova sopra le righe, colmando il gap attraverso le nostre armi, cioè corsa, voglia, intensità, fame di emergere. Incontro tosto ma anche stimolante, la sinergia con i sostenitori può essere un fattore importante».

Resta affollata l’infermeria, difficili le possibilità di recupero di qualche pedina: lungodegenti Martinelli e Meli, il tecnico barese non si è sbilanciato su chi sarebbe in grado di rientrare. I ritorni però di Gambale, Boccadamo e Sena restituiscono elementi rilevanti, specie i primi due sono in ballo per riavere una maglia da titolare. In difesa, si va verso la conferma del trio Cocorocchio-Kurti-Miranda, stante anche l’indisponibilità di Gasbarro.

Il Catania occupa la quarta posizione con 19 punti ed uno score complessivo che conta sei vittorie, un solo pareggio e quattro sconfitte: l’avvio è stato incerto, ma ora la compagine allenata da Emilio Longo sembra aver trovato il passo giusto, tant’è che sono arrivate quattro affermazioni nelle ultime cinque uscite, l’ultima larghissima ai danni del Giugliano. Eliminato alle semifinali playoff nella passata stagione, manco a dirlo i siciliani si sono ripresentati con l’obiettivo di tornare in cadetteria, inserendo ulteriori pezzi da novanta in sede di mercato. Dai difensori Perrotta, Masciangelo, Cabianca e Pagliai, passando per i centrocampisti Caligara e Torrasi, fino agli attaccanti Coda (miglior marcatore della storia in B), Roberto Insigne, Liguori e Cavuoti: un organico davvero fornito e di estrema qualità per centrare il traguardo fissato. Con 24 reti realizzate, i rossoazzurri detengono il secondo attacco più prolifico, Cicerelli e Coda con quattro centri ciascuno i goleador principali. Non male anche il dato relativo alla difesa, che con dodici gol subiti è fra le migliori del raggruppamento. Anche il Catania adotta il 3-4-2-1 quale schieramento: davanti ci sarà Coda, supportato da Cavuoti e Cicerelli.

Nell’ultimo precedente sul Tavoliere, la sfida si concluse sullo 0-0 il 28 settembre 2025. Calcio d’inizio alle ore 14.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Diop, della sezione di Treviglio.