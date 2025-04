Per non mollare la presa, il Cerignola affronta un Benevento senza vittorie da oltre tre mesi

Terzultima puntata del girone C di serie C, con l’Audace Cerignola che attende il Benevento, in un appuntamento dal grande valore. I ragazzi di Giuseppe Raffaele domenica scorsa hanno violato il “Simonetta Lamberti”, superando 0-2 la Cavese al termine di una partita ottimamente giocata sia tecnicamente che tatticamente. La formazione gialloblù mantiene fede all’intento di proseguire il duello per la promozione diretta con l’Avellino: la missione è tenere vivo il discorso fino all’ultima opportunità utile. I tre punti ottenuti in Campania intanto hanno blindato ufficialmente la seconda posizione, ma gli ofantini non sono paghi e cercheranno di ottenere il massimo in questo segmento conclusivo di campionato. Probabilmente sarà un turno che segnerà un crocevia forse decisivo, Capomaggio e compagni comunque non vogliono rimpianti e scenderanno in campo con la solita determinazione, alla ricerca di una ulteriore vittoria. «Per valori gli avversari non hanno nulla da invidiare a nessuno, nella singola partita sono temibili per il valore della rosa e per l’esperienza di cui dispongono. È una partita difficile – ha detto Raffaele in conferenza stampa – e sappiamo di avere l’obbligo di vincere per continuare il nostro percorso, anche se non dipende più soltanto da noi». Il tecnico poi prosegue: «Stiamo facendo davvero il massimo, quanto costruito fino ad oggi ha dimostrato che siamo una squadra che ci ha sempre creduto, poi è chiaro in una stagione ci siano episodi, situazioni e quant’altro. Resteremo sempre convinti e decisi nel cercare di controllare il match per ottenere il successo».

Senza gli squalificati Coccia e Visentin (più l’infortunato Martinelli), Raffaele potrebbe trovarsi davanti a diverse incognite sullo schieramento di partenza. In dubbio Romano, altri calciatori da valutare a causa di stati influenzali. Gonnelli e Ligi dovrebbero avere due maglie in difesa, dove rischia di arretrare Capomaggio se proprio Romano non dovesse farcela dal 1′. Di nuovo a disposizione invece Salvemini e Bianchini: il primo torna in attacco e sarà affiancato da Cuppone o D’Andrea, il secondo si candida a piazzarsi da mezzala o mediano, a seconda delle esigenze. Sulla corsia destra a centrocampo invece, probabile l’impiego di Russo.

Dal primato all’attuale settima posizione, con 46 punti ed un bilancio complessivo di undici vittorie, tredici pareggi e sette sconfitte: i numeri raccontano la parabola discendente dei sanniti, senza affermazioni addirittura dal 5 gennaio e reduci dal turno di riposo e prima ancora dallo stop ad Avellino. Da circa un mese è tornato in panchina Gaetano Auteri, dopo l’intermezzo di Michele Pazienza, pur non riuscendo a sortire una inversione di rotta visto il trend recente. I giallorossi nel mercato invernale non hanno sostanzialmente effettuato operazioni, nessuna specialmente in entrata, fidandosi di un gruppo che in quel periodo navigava nelle zone nobilissime della graduatoria. Malgrado la flessione, la ‘Strega’ resta una compagine temibile e attrezzata, che si pone l’obiettivo del miglior piazzamento possibile per i playoff. Senza lo squalificato Talia a centrocampo, Auteri dovrebbe schierare il 4-2-3-1: Lanini con dieci centri il miglior marcatore, occhio anche a Manconi a quota otto.

Nell’ultimo precedente, l’8 ottobre 2023, l’incontro terminò 0-0. Calcio d’inizio allo stadio “Monterisi” alle ore 19.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Calzavara della sezione di Varese, già alla terza presenza stagionale con l’Audace e sempre sul campo amico, dopo i pareggi rispettivamente con Casertana e Team Altamura.