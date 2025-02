Per Pallavolo Cerignola ed Flv due impegni di alta classifica nel weekend

Appuntamenti dal sapore playoff per entrambe le formazioni femminili di volley, impegnate nel sedicesimo turno dei rispettivi campionati. Ad aprire le danze, nel girone I di serie B2, la Mandwinery Pallavolo Cerignola, che domani (ore 18) ospita al “Dileo” la Fdd Group Arabona. Le ragazze di Annagrazia Matera sabato scorso sono state corsare a Salerno, battendo le campane 0-3 in un match dominato e controllato dall’inizio alla fine: si è trattato del quarto successo consecutivo senza concedere set alle avversarie, conservando la seconda posizione in classifica. Il team abruzzese occupa la quinta piazza con 30 punti ed uno score di dieci vittorie e cinque sconfitte: il 3-0 inflitto a Nardò è servito per ripartire dopo due ko contro Matese e Castellaneta. Coach Cesarone ha a disposizione un organico dall’età media non molto elevata, ma comunque dotato di buone individualità e qualità: le giocatrici più rappresentative sono la laterale Cipriani, la centrale Ricci e il libero Marcucci. Fucsia assolutamente determinate ad allungare la serie utile, sfruttando gli influssi positivi del palazzetto di casa (una sola sconfitta finora sul campo amico) e con le nuove arrivate ormai pienamente integrate con il resto del gruppo.

Seconda trasferta consecutiva nel girone A di serie C per la Flv, ospite domenica (ore 18) della Farmacia Mastrolonardo Turi. Il sestetto di Cosimo Dilucia è reduce dal blitz in rimonta ai danni dell’Amatori Bari, in una sfida che ha confermato le capacità tecniche e caratteriali delle ofantine, la cui reazione dopo un primo set decisamente sottotono è stata esemplare. Confermato il quarto posto, ora arriva un nuovo confronto diretto, per concludere un trittico iniziale della seconda metà di stagione dall’elevato coefficiente di difficoltà. Dopo tre sconfitte di fila e le dimissioni in panchina di Meuli, con il nuovo tecnico Savino per Turi è arrivata la vittoria esterna con la Primadonna. Le baresi inseguono le rossogialloblù, quinte a 30 punti e con un bilancio di dieci affermazioni e cinque stop: indubbiamente di livello il parco giocatrici, che conta pedine quali le attaccanti Rodriguez, Tritto e Schena o le centrali Cont e Di Carlo. Una Flv alle prese con un altro duro scoglio, alla ricerca di ulteriori indicazioni sullo stato di forma e proseguendo un percorso iniziato da novembre in poi: senza fissare obiettivi, ma con il proposito di togliersi quante più soddisfazioni possibili.