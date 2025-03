Per spezzare una tradizione negativa, il Cerignola rende visita al sempre ostico Picerno

Ancora una trasferta in Basilicata per l’Audace Cerignola, atteso dal Picerno, nel quadro della 30^ giornata del girone C. I ragazzi di Giuseppe Raffaele domenica scorsa hanno sconfitto il Trapani, proseguendo la scia di vittorie consecutive (sette) e di risultati utili di fila (quindici). Il successo sui siciliani poteva anche essere più largo, ma comunque è stato un altro passo importante in un cammino di spessore assoluto da parte dei gialloblù, che cercheranno di sfatare il tabù relativo ai lucani, perché in cinque precedenti al “Curcio” non sono mai arrivate vittorie, con un bilancio di due pareggi e tre sconfitte, fra D e C. Sarà inoltre il primo impegno di tre ravvicinati, perché mercoledì prossimo è in calendario il derby con il Foggia e quattro giorni dopo il viaggio a Crotone. Essenziale dunque bilanciare le energie in una fase cruciale della stagione, dal momento che si avvicina il rush finale. Le ‘cicogne’ possono vantare una serie aperta di sei affermazioni di seguito lontano da casa, all’insegna di una mentalità con la quale si va su ogni campo per cercare di imporre il proprio gioco e alla ricerca dei tre punti. «Avremo di fronte una squadra con una identità ben precisa – ha detto Raffaele in conferenza stampa – e che ama anch’essa avere il predominio del gioco. In casa hanno fatto tanti punti, sono imbattuti nel 2025 e sul quel campo hanno perso Avellino e Benevento. Anche in questa occasione avremo bisogno di una grandissima prestazione per portare via il risultato».

A parte Paolucci, operatosi con successo giovedì a Bologna per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, il tecnico siciliano dovrebbe avere tutti a disposizione, pur se qualche elemento è stato in settimana alle prese con l’influenza. A grandi linee, si va verso la conferma dell’undici schierato dal 1′ contro il Trapani, affidando le chiavi dell’attacco al solito tandem D’Andrea-Salvemini.

Con l’esclusione del Taranto, il Picerno fa parte del quartetto a quota 38 punti dalla settima alla decima posizione, con un computo complessivo di otto vittorie, quattordici pareggi e cinque sconfitte. I melandrini sono la formazione che ha conseguito più ‘x’ (ben quattordici), di cui le ultime sei consecutive. Nel mercato invernale, sono arrivati il difensore Manetta e il mediano Maselli – entrambi squalificati domani -, più i giovani Salvo, Palazzino e Djibril; fra le cessioni invece Santarcangelo (ora in forza proprio all’Audace), Pitarresi, Gilli ed Allegretto. I rossoblù possono vantare la seconda miglior difesa del raggruppamento (22 gol al passivo), mentre l’attacco non è eccessivamente prolifico avendo messo a segno 32 reti e con Energe miglior marcatore con nove centri. Tuttavia, nel 4-2-3-1 di Tomei, il reparto avanzato è molto insidioso, data la presenza di calciatori quali Esposito, Maiorino, Bernardotto, Volpicelli e Petito.

Nell’ultimo precedente, datato 7 aprile 2024, i lucani si imposero 2-1 con la rete cerignolana siglata da Vuthaj. Calcio d’inizio alle ore 15, con la direzione arbitrale affidata al sig. Angelillo, della sezione di Nola. Anche in questa occasione, Tascone e compagni non potranno essere seguiti dai tifosi ofantini, per effetto del divieto di trasferta imposto dalla Prefettura di Potenza.