Per un’altra pagina di storia da scrivere, il Cerignola affronta il Pescara nell’andata della semifinale

Continuare il sogno, ora che si è giunti nella final four: l’Audace Cerignola attende domani il Pescara, nella semifinale playoff di andata. I ragazzi di Giuseppe Raffaele mercoledì sera hanno pareggiato 2-2 con l’Atalanta Under 23, ottenendo il pass grazie allo status di testa di serie. Una sfida per alcuni tratti difficile e complicata, ma i gialloblù nella ripresa sono stati più incisivi anche grazie ai cambi del tecnico: Achik e Volpe su tutti, il primo autore di due assist, il secondo a realizzare la rete del momentaneo sorpasso. Una qualificazione voluta con tenacia, determinazione e orgoglio, per un’altra pagina memorabile della storia del pallone cittadino. Arrivati a questo punto, ogni dettaglio può fare la differenza: la preparazione alla sfida è stata meticolosa, allenamento dell’antivigilia e rifinitura rigorosamente a porte chiuse, lontano da occhi indiscreti. Segno che la concentrazione vuole e deve essere altissima, per un Audace che sarà determinato a costruire auspicabilmente anche un minimo vantaggio in vista della gara di ritorno, mercoledì 28 maggio. Così come contro i nerazzurri, il “Monterisi” si presenterà carico e stracolmo per spingere gli ofantini verso una nuova impresa: atteso ancora un tutto esaurito, con circa 4000 sostenitori nei settori dell’impianto di via Napoli.

Con incontri così compressi, il tecnico deve valutare attentamente il recupero delle energie e quei calciatori che possono essere più utili al caso. Le possibili scelte vertono sempre sugli stessi posti fra i reparti: in difesa in rampa di lancio Romano (autore anch’egli di un ottimo subentro quasi tre giorni fa), McJannet opzione validissima per la mediana, Achik e Volpe chissà se dall’inizio oppure sempre come armi efficacissime in corso d’opera. La coppia d’attacco dovrebbe ancora essere composta da Salvemini e Cuppone (atteso ex del confronto).

Per la seconda volta in tre stagioni, il Pescara raggiunge la semifinale playoff e si troverà nuovamente di fronte una squadra della Capitanata, nel 2022/23 fu il Foggia. Gli adriatici hanno concluso la regular season nel girone B al quarto posto con 67 punti ed un bilancio complessivo di diciannove vittorie, dieci pareggi e nove sconfitte. Il tecnico Silvio Baldini è sempre stato schietto e chiaro sulle potenzialità della sua rosa, che per un certo periodo ha anche comandato il raggruppamento del centro Italia e, con la qualificazione ai playoff, si è detto certo di vincerli. Il cammino degli spareggi ha visto i biancazzurri eliminare nell’ordine Pianese, Catania e Vis Pesaro, beneficiando un paio di volte nei sorteggi dei gradi di testa di serie. L’organico degli abruzzesi conta un’età media di poco inferiore ai 25 anni, con gli elementi più esperti tutti presenti in difesa, fra cui Brosco, Crialese e l’ex serie A Letizia. A centrocampo occhi puntati su Valzania e Kraja, in avanti spiccano gli ex Foggia Merola e Tonin, con le ali Cangiano e Bentivegna. Il miglior marcatore è l’altra punta Ferraris, con dieci centri in campionato, più due nei playoff. Lo schieramento del ‘delfino’ è il 4-3-3, pericolosità in prima linea ma non di rado c’è stata qualche concessione nel reparto arretrato.

L’ultimo precedente risale proprio alla citata stagione 2022/23, la prima del Cerignola fra i professionisti: il 25 febbraio 2023, l’Audace vinse 1-0 con gol decisivo di Capomaggio. Calcio d’inizio alle ore 20, con la direzione arbitrale affidata al sig. Turrini, della sezione di Firenze, alla seconda presenza stagionale con le ‘cicogne’ dopo il pari esterno a Benevento.