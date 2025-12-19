Perde l’Audace Cerignola l’ultima gara del 2025, il Benevento ne segna 4

Contattaci al 3286684015
    Calcio

    Pubblicato il

    da Gennaro Balzano
    Una sconfitta per l’Audace Cerignola nell’ultima gara del 2025: il Benevento dilaga e va in rete 4 volte, conquistando il primato del girone C. Tre marcature nel primo tempo e il quarto goal di Mignani a cinque minuti dalla fine. L’Audace Cerignola fa quel che può, non rendendosi quasi mai pericoloso sotto porta.

    Entrambi i tecnici si affidano alla formazione tipo, con gli ospiti molto offensivi e il Cerignola nelle mani del duo Gambale-D’Orazio. Le squadre utilizzano i primi minuti di gioco per studiarsi. Qualche occasione per il Cerignola, con D’Orazio e Gambale ma è poi il Benevento a sbloccare la gara. Passaggio chirurgico in area di Manconi, Simonetti (10′) freddissimo la mette in rete: è vantaggio 0-1 per gli ospiti. Gara in salita per l’Audace Cerignola. La squadra di Floro Flores è pimpante: minuto 23 contropiede a due, nato da un tocco pregevole di Tumminello, Lamesta per Manconi, che riceve in area e trafigge Iliev. E’ doppio vantaggio per il Benevento 0-2. Alla mezzora Tuminello intercetta un rilancio lungo del proprio portiere e con un pallonetto segna: la rete viene annullata per fuorigioco del numero 93. Minuto 35 buon inserimento di Paolucci a sinistra, palla a centro area ma nessun particolare pericolo. Nell’azione successiva Vitale tenta un’improbabile rovesciata da posizione decentrata. Fraseggio in attacco del Benevento, Davide Lamesta (37′) riceve fuori area, si accentra e firma lo 0-3. Timida e poco efficace la reazione del Cerignola.

    Riprende la gara con l’undici iniziale. Al 51′ un buon angolo del Cerignola: il conseguente colpo di testa ravvicinato di Gambale trova pronto il portiere ospite. Quattro minuti più tardi sempre Gambale, ancora una volta di testa, ma è presa facile per Vannucchi. Paolucci da fuori al 58′. Poco dopo l’ora di gioco Gasbarro si infortuna e Maiuri mette in campo forze fresche: Emmausso, Spaltro e Moreso. Proprio quest’ultimo si presenta con un bel tiro da fuori al 66′. Tra minuti dopo una buona azione di Lamesta sul fronte opposto. Ancora l’Audace con Cretella da lontano al 71′. Dentro per gli ultimi venti minuti anche Cuppone, che si mette in luce solo in un contropiede senza particolari sussulti. A cinque minuti dal termine il neoentrato Mignani (85′) si libera in area e con lo scavino supera Iliev per la quarta marcatura: 0-4. Nei 3 minuti di recupero non accade molto di più.

    Vince meritatamente il Benevento che conquista la vetta. Per il Cerignola si tornerà in campo nel 2026 contro il Picerno.

    Audace Cerignola-Benevento 0-4

    AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Todisco, Martinelli, Gasbarro (17’ st Spaltro); Parlato, Vitale, Cretella, Paolucci (17’ st Moreso), Russo (38’ st Ballabile sv); D’Orazio (27’ st Cuppone), Gambale (16’ st Emmausso). A disp.: Fares, Greco, Cocorocchio, Ligi, Bianchini, Ianzano, Ruggiero, Saintz-Maza, Dabizas. All. Maiuri

    BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli (27’ st Borghini); Maita, Prisco (35’ st Mehic); Lamesta (27’ st Talia), Manconi (38’ st Mignani), Simonetti (35’ st Romano); Tumminello. A disp.: D’Alessio, Esposito, Rillo, Sena, Viscardi, Tsingaras; Cantisani, Carfora, Della Morte. All.: Floro Flores 8.

    ARBITRO: Nigro di Prato.

    Reti: 10’ Simonetti, 23’ Manconi, 37’ Lamesta, 40’ st Mignani

    Ammoniti: 40’ Simonetti,

    Angoli: 3-0

    Recupero: 3’; 3’.

    Ultimora

    Provincia

    “Workup”: quasi 2500 persone da assumere nelle province Bari, Bat e Foggia

    Il turismo come leva che traina l’occupazione nel territorio. È quanto emerge da WORKUP,...
    Cronaca

    Cerignola, nuovo assalto a portavalori sulla statale 16 bis

    Assalto a un portavalori nella mattinata di oggi lungo la statale 16 bis, in...
    Sport

    Pallavolo Cerignola-Arzano vale doppio, la Flv attende Capurso

    L'undicesimo turno è l'ultimo del 2025 per le due nostre formazioni di Volley femminile,...
    Politica

    Sgarro: «Salario minimo comunale, la Giunta approvi la delibera in stallo da un anno e mezzo»

    La Puglia diventa la prima regione italiana a introdurre il salario minimo di 9...
    Calcio

    Nell’ultima partita del 2025, il Cerignola affronta il Benevento capolista

    L'ultimo impegno del 2025 coincide anche con il termine del girone d'andata del girone...
    Cronaca

    Polizia e GdF eseguono sequestro del valore di 600mila euro a pluripregiudicato di Cerignola

    La Polizia di Stato - Questura di Foggia - e il Comando Provinciale della...

