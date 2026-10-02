«Perdere una delle due postazioni del 118 per Cerignola cosa gravissima per la sicurezza dei propri cittadini»

Pubblichiamo integralmente e di seguito, la nota stampa a firma di Rosario Spione (commissario cittadino del Movimento Politico ‘Con’), relativo alla soppressione della seconda ambulanza del 118 a Cerignola.

La Delibera di Giunta Regionale n. 1253 del 22 Settembre scorso riorganizza le postazioni di Emergenza del 118 abrogando la seconda postazione di Cerignola. Questo è grave per un territorio che nell’ultimo anno ha garantito circa 5000 interventi di propria competenza. Quello che però salta ai disonori della cronaca è che di questa nuova organizzazione il Sindaco del Comune di Cerignola non ne fosse assolutamente a conoscenza. Né una ufficiosa o ufficiale comunicazione né un’informazione informale né una percezione. Niente di niente. Il nulla cosmico. Il Sindaco che ne viene a conoscenza solo oggi, indice un sit in presso l’ex Presidio Ospedaliero Tommaso Russo sollecitando la popolazione alla partecipazione. Ora ci si chiede:

– cosa ne è stato di tutta quell’autorevolezza della quale noi elettori abbiamo investito nel Sindaco Francesco Bonito;

– perché nessuno è riuscito ad intercettare prima dell’Atto Deliberativo Regionale quando si stava proponendo la messa in atto di questo scriteriato provvedimento;

– la decisione sarà magari stata frutto della insufficiente corroborazione sull’incidenza del consenso del PD nelle ultime elezioni regionali;

– ci sono le prerogative di un possibile ripensamento sulla soppressione o revisione del provvedimento.

I sit in credo non servano a nulla. Crediamo possano sortire addirittura un effetto negativo specie se vengono poi disattese, data l’impopolarità di questa superficiale e insulsa Amministrazione Comunale. La credibilità e l’esigenza di un popolo purtroppo si misurano dalla caratura dei propri governanti. E Cerignola credo non sia in una “botte di ferro”.