Piano Urbanistico Generale: il 21 ottobre si riunisce la commissione Urbanistica

Il presidente della Commissione Urbanistica, il consigliere comunale dott. Luca Lombardi, ha convocato la prossima riunione per il 21 ottobre, alle ore 16:00, presso l’aula consiliare, con un unico punto all’ordine del giorno: l’illustrazione del Piano Urbanistico Generale. Un momento in cui le porte saranno aperte a tutti, in particolar modo tecnici e stakeholders, rispondendo ad una precisa volontà e sollecitazione dell’assessorato all’Urbanistica, guidato dall’Ing. Luciano Giannotti. In quella sede i tecnici incaricati della redazione del PUG forniranno risposte, chiariranno dubbi, discuteranno, animeranno il confronto su uno strumento strategico, fondamentale per disegnare concretamente il futuro della città.

“Approfitto di questa occasione per fare un piccolo bilancio, scrivere una sorta di piccolo stato dell’arte del lavoro portato avanti dall’assessorato, che è un lavoro complesso, articolato, ovviamente lontano dai “riflettori” per l’elevata portata tecnica di alcuni elementi di discussione. Ma il PUG per noi, per me soprattutto, non è mai stato qualcosa di lontano dalle vite dai cittadini: l’ho portato ovunque, anche nelle parrocchie. Non a caso la fase di confronto con la cittadinanza si è svolta proprio lì, in luoghi simbolo dei nostri quartieri, dove a ritrovarsi sono spesso anche fasce di popolazione più eterogenee tra di loro, quindi con la possibilità di ricevere più idee, più visioni. È proprio su questo che vogliamo continuare a discutere, sulla visione: quella che noi abbiamo fornito, guidato, con obiettivi precisi ma che non può prescindere dalla traccia, dal disegno di chi la città la vive ogni giorno, di chi la cambia ogni giorno da un punto di vista ingegneristico o architettonico. La politica fornisce una visione, chi la città la vive poi traccia il percorso. In questo credo molto”, le parole dell’assessore Giannotti.