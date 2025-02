Piano Urbanistico Generale, incontro tra istituzioni, tecnici e professionisti del settore

Si è tenuta ieri, mercoledì 19 febbraio, nell’Aula Consiliare di Palazzo di Città di Cerignola, la presentazione dell’atto di indirizzo del Piano Urbanistico Generale (PUG). L’incontro, il cui titolo “Il futuro della città inizia dal dialogo” è fortemente indicativo dello spirito con cui è stato animato, è stato il punto di arrivo di un percorso intrapreso dall’Assessorato all’Urbanistica e all’Edilizia Privata sul tema PUG incentrato sul dialogo con la cittadinanza e con i professionisti del settore privato presenti sul territorio. Proprio i professionisti del settore privato, portatori di istanze e suggerimenti, hanno avuto modo di confrontarsi, nel pomeriggio del 19 febbraio, con le istituzioni cittadine e con i tecnici che hanno lavorato al PUG: il Sindaco di Cerignola, Francesco Bonito; l’Assessore all’Urbanistica e all’Edilizia Privata, Luciano Giannotti; gli architetti Umberto Bloise e Gianluca Andreasi, tecnici incaricati della redazione del Piano; il Dirigente del Settore Tecnico, l’architetto Michele Prencipe e il Responsabile Unico del Procedimento, l’ingegnere Vito Famiglietti.

“Se vogliamo costruire la Cerignola che sogniamo nei prossimi vent’anni, dobbiamo farlo tutti insieme. Sono convinto che l’azione amministrativa, ispirata a principi di benessere e di interesse collettivo, possa raggiungere gli obiettivi che si è prefissa”, ha detto il Sindaco Bonito in apertura dell’incontro. Poi, rivolgendosi ai professionisti presenti, ha dichiarato: “Ripongo la massima fiducia non solo nei tecnici incaricati, ma anche in tutti voi e nella nostra città, che sta vivendo un momento di grande vivacità civica, sociale e culturale. In questo contesto, c’è l’humus più adatto per lavorare”. “Il percorso partecipativo iniziato lo scorso ottobre ha visto una serie di incontri nel corso dei quali abbiamo incontrato numerosi cittadini tenendo fruttuosi confronti nelle parrocchie. In questi mesi, ho notato una certa sorpresa da parte dei cittadini, perché mai, in passato, è stato loro chiesta una partecipazione attiva su un processo così importante. La politica, deve tornare a parlare alle persone, ed in tal senso vogliamo continuare ad operare. Il PUG ha una visione lungimirante e completa sia dal punto di vista urbanistico che sociale ed economico della nostra città. Per questo motivo, in questa sede invito tutti voi cittadini e professionisti ad avanzare istanze e suggerimenti. Nessuno meglio di voi conosce il territorio, conosce il proprio quartiere e può dare un apporto per aiutarci a lavorare nel migliore dei modi”, sono state le parole dell’Assessore Giannotti.

L’architetto Bloise, che insieme all’architetto Andreasi hanno curato il Piano, ha illustrato ai presenti quanto da loro redatto: “Nella sua componente programmatica, il PUG deve orientare gli interventi affinché si possano correggere gli assetti al fine di favorire le istanze della collettività. Attraverso il recepimento di queste istanze, ogni singolo apporto è prezioso. La città può orientarsi verso una nuova visione di sé stessa sotto l’aspetto urbanistico perché sia più vivibile e più accogliente, così da sanare le eventuali condizioni di degrado urbano e paesaggistico. Si possono allora fornire alla collettività degli spazi di vita associata in situazioni di maggiore bellezza”.