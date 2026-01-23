Piano urbano della mobilità sostenibile, questionario alla cittadinanza per elaborazione partecipata

L’amministrazione comunale ha deciso di sottoporre alla cittadinanza un questionario nell’ambito del percorso di elaborazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), uno strumento strategico e integrato fondamentale per la pianificazione della mobilità urbana dei prossimi anni. La partecipazione al questionario (consultabile sul sito del Comune di Cerignola https://comune.cerignola.fg.it/novita/piano-urbano-della-mobilita-sostenibile-pums/) è aperta a tutti e rappresenta un’occasione concreta per contribuire al futuro della mobilità urbana, rendendola più equa, moderna e attenta alle persone e all’ambiente. Il PUMS rappresenta una visione complessiva e di lungo periodo, finalizzata a promuovere un sistema di mobilità efficiente, sostenibile, accessibile e sicuro per tutti, capace di rispondere alle esigenze di cittadini, imprese e visitatori. Attraverso politiche integrate e coordinate, il Piano mira a ridurre l’impatto ambientale degli spostamenti, contenere le emissioni inquinanti, migliorare la qualità dell’aria e contribuire in modo significativo al benessere e alla qualità della vita urbana.

Il questionario costituisce uno strumento centrale di ascolto e partecipazione: raccogliere opinioni, abitudini di spostamento, criticità e proposte dei cittadini significa costruire un Piano realmente condiviso, aderente ai bisogni del territorio e orientato a soluzioni concrete e inclusive. Il questionario relativo al PUMS è somministrato in concomitanza con il percorso di elaborazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG). Tale scelta strategica consente di integrare in modo coordinato le istanze, le esigenze e le proposte della cittadinanza all’interno di un quadro unitario di pianificazione urbana e della mobilità. La contestualità dei due processi favorisce una progettazione più proficua ed efficiente, permettendo di allineare le politiche di mobilità sostenibile con le future trasformazioni urbanistiche del territorio. In questo modo, le decisioni pianificatorie risultano maggiormente coerenti, sinergiche e orientate a uno sviluppo urbano equilibrato e sostenibile.

“Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile non è solo un documento tecnico, ma un progetto di città. Attraverso questo questionario vogliamo coinvolgere attivamente la cittadinanza, perché una mobilità più sostenibile, sicura e accessibile si costruisce insieme. La somministrazione del questionario avverrà in concomitanza con l’elaborazione del nuovo PUG. Questa scelta non è casuale: l’integrazione dei due percorsi consente di raccogliere contributi coerenti e complementari, rafforzando il dialogo con cittadini e portatori di interesse. Lavorare in modo coordinato su PUMS e PUG rende la progettazione urbana più proficua ed efficiente, permettendo di costruire una visione unitaria dello sviluppo del territorio, attenta alla mobilità sostenibile, alla qualità urbana e alle reali esigenze della comunità”. Così l’assessore all’Urbanistica Luciano Giannotti, che sta lavorando in sinergia con l’assessora alla Mobilità Teresa Cicolella.