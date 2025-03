Picchiato in strada a Cerignola avvocato 59enne, ha subito la frattura di uno zigomo

Un avvocato 59enne è stato picchiato con violenza da un uomo mentre era per strada, nei pressi del suo studio, a Cerignola, in provincia di Foggia. Il legale – a quanto si apprende -sarebbe stato avvicinato da un uomo che lo avrebbe colpito soprattutto al viso, procurandogli una frattura allo zigomo. Le ferite sono state giudicate guaribili in 30 giorni. Il professionista è attualmente ricoverato in ospedale. L’aggressore è stato rintracciato dai carabinieri che indagano sull’accaduto. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. «Abbiamo appreso con sgomento e sconcerto della vile aggressione – scrive in una nota l’ordine degli avvocati di Foggia – ed esprimiamo al collega, persona stimata e nota per il suo garbo e la sua correttezza, vicinanza e solidarietà. Nella speranza che la giustizia faccia il suo corso in tempi rapidi, preannunciamo fin d’ora che non esiteremo a costituirci parte civile nel processo. Nel contempo, auguriamo al collega di tornare presto tra noi». (tratto da lagazzettadelmezzogiorno.it)