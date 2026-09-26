Picerno-Audace Cerignola 2-1: Perlingieri riapre la gara, Cocorocchio illude al 93’

L’Audace Cerignola esce senza punti dal “Curcio”: il Picerno vince 2-1, al termine di una gara che nel finale si protrae fino al 102’. Decisive le reti di Pugliese e Kanoutè nel primo tempo; nella ripresa Perlingieri riapre la sfida, mentre al 93’ Cocorocchio trova il 2-2, poi annullato dopo FVS check.

Il Picerno di Claudio De Luca parte con il 3-5-2, mentre il Cerignola di Catalano si affida a Gambale come riferimento avanzato, supportato da D’Orazio e Perlingieri. La partita viaggia inizialmente su ritmi bassi, ma al 16’ sono i padroni di casa a passare: Gemignani serve Pugliese, che supera Viola e firma l’1-0. L’Audace fatica a rendersi pericolosa e la manovra gialloblù resta poco pungente. Al 40’ prova a scuotere i suoi Cocorocchio: prima un suo break produce un calcio d’angolo, poi proprio sugli sviluppi del corner il difensore devia verso la porta, trovando però Marcone pronto alla risposta. Il finale di frazione è tutto del Picerno. Al 45’ Kanoutè impegna Viola, poi pochi secondi più tardi si ripresenta in area, mette a sedere il portiere gialloblù, temporeggia e deposita in rete il pallone del 2-0.

Nella ripresa si vede un altro Cerignola. Al 50’ Gambale sfiora il gol di testa e al 52’ arriva il 2-1: calcio d’angolo e Perlingieri, appostato sul secondo palo, mette in rete. Catalano prova a cambiare volto alla squadra inserendo Vinciguerra, Silvestro, Padula, Volpe e successivamente Meli. Il Cerignola cerca il pareggio, mentre la gara diventa più nervosa. Al 79’ un brutto fallo di Miranda porta il Picerno a chiedere l’FVS check, senza ulteriori conseguenze. All’84’ un buon traversone da calcio piazzato attraversa l’area senza che l’Audace riesca a trovare la deviazione. All’89’, invece, Abreu sfiora il palo dalla parte opposta. Il momento chiave arriva al 93’. Cross nell’area del Picerno, mischia e Cocorocchio spinge il pallone in rete per l’apparente 2-2. L’esultanza dura poco: dopo l’FVS check, la rete viene annullata per il fuorigioco di Volpe. Il Cerignola chiede a sua volta una verifica per una possibile spinta nell’area lucana, ma la decisione non cambia.

Il lunghissimo finale porta la gara fino al 102’. Al 99’ Cretella si gira e calcia, ottenendo soltanto un angolo; sul ribaltamento il Picerno, nonostante la porta gialloblù sguarnita, non riesce a chiudere i conti. Poco dopo arriva il triplice fischio: Picerno-Audace Cerignola 2-1.

AZ PICERNO – AUDACE CERIGNOLA 2-1

AZ PICERNO (3-5-2): Marcone; Bellodi, Gemignani, Del Fabro; Tolovan, Bianchi (68’ Coppola), Franco (85’ Maselli), Virgilio, Kanoutè (51’ Oliviero); Abreu, Pugliese (85’ Nocerino). A disp.: Pecci, Cortese, Perri, Maiorino, Pistolesi, Rillo, Scravaglieri. All.: De Luca.

AUDACE CERIGNOLA (3-4-2-1): Viola; Cocorocchio, Gasbarro, Miranda; Boccadamo (64’ Silvestro), Cretella, Sellaf (89’ Meli), Vitale (73’ Volpe); D’Orazio (64’ Vinciguerra), Perlingieri (73’ Padula); Gambale. A disp.: Vailati, Kurti, Martinelli, Guaragna, Iorio, Nanula, Casarosa, Romano, Cilenti, Pinotti. All.: Catalano.

ARBITRO: Stefano Striamo di Salerno

MARCATORI: 16’ Pugliese (P), 45’ Kanoutè (P), 52’ Perlingieri (C).

AMMONITI: 20’ Virgilio (P), 54’ Bianchi (P), 56’ Boccadamo (C), 63’ Sellaf (C), 79’ Miranda (C), Padula (C) e Abreu (P), 83’ Pugliese (P).

ANGOLI: 3-6.