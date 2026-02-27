Pista ciclabile, petizione popolare proposta dal Comitato a tutela dei Commercianti e Partite Iva

Il Comitato a Tutela dei Commercianti e P.IVA comunica di aver deciso di intraprendere un’azione attraverso una petizione popolare contro la realizzazione della pista ciclabile per il corso cittadino. L’iniziativa nasce dalla volontà di dare voce non solo alle preoccupazioni espresse dalle attività commerciali, ma anche al sentimento diffuso tra i cittadini che condividono le stesse criticità legate al progetto. A partire da questa settimana e fino al prossimo 23 marzo, tutti i commercianti aderenti promuoveranno una raccolta firme finalizzata a coinvolgere la popolazione e a portare all’attenzione dell’amministrazione comunale una posizione ampia e partecipata. Oltre alla raccolta firme nei negozi, saranno organizzati gazebo informativi e punti dedicati nelle giornate domenicali, con l’obiettivo di favorire il confronto diretto con i cittadini e garantire la massima partecipazione all’iniziativa. Il Comitato a tutela dei commercianti e P.IVA sottolinea che l’obiettivo della petizione è dimostrare come le perplessità nei confronti della pista ciclabile non riguardino esclusivamente il comparto commerciale, ma rappresentino una posizione condivisa anche da una parte significativa della popolazione, che lamenta continuamente il disagio, nel raggiungere i punti vendita compromessi. Ulteriori aggiornamenti sulle date e sulle modalità di partecipazione verranno comunicati nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali del Comitato.