Ieri sera il Teatro Mercadante ha vissuto un’altra serata da ricordare. Platea e galleria piene per il secondo appuntamento della Stagione 2026/2027: Tutti gli uomini che non sono, scritto, diretto e interpretato da Paolo Calabresi, con Carolina Di Domenico. Uno spettacolo che si è rivelato esattamente come lo avevamo promesso: una confessione in scena, un viaggio intimo e sorprendente dentro una delle storie più incredibili del teatro italiano recente. Paolo Calabresi ha tenuto la scena con un’energia straordinaria, alternando il racconto esilarante delle sue trasformazioni – dalla celebre performance del falso Nicolas Cage accolto a San Siro alle tante altre identità rubate negli anni alla parte più intima e personale della sua storia. Al suo fianco, Carolina Di Domenico ha dato voce e corpo al personaggio della moglie, con una presenza scenica che ha aggiunto profondità e commozione alla narrazione.

Il pubblico ha seguito lo spettacolo con partecipazione crescente: prima le risate, poi il silenzio attento nei momenti più intimi, infine la commozione per una storia personale che diventa riflessione universale sul mestiere dell’attore e sulla fragilità dell’identità. Alla fine dello spettacolo, applausi lunghi e sentiti hanno richiamato Calabresi e Di Domenico più volte sul palco. Un pubblico caloroso, partecipe, che ha dimostrato ancora una volta quanto il Mercadante sia diventato un punto di riferimento per la cultura della città. A fine serata abbiamo avuto il piacere di scambiare qualche parola con Paolo Calabresi, che si è detto colpito dall’accoglienza ricevuta a Cerignola e dalla bellezza del nostro teatro.

Il nostro grazie va a Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico, per averci regalato una serata di teatro autentico, fatto di generosità e verità. Alle maestranze che lavorano dietro le quinte perché tutto sia perfetto. A Puglia Culture, al Comune di Cerignola e all’Assessorato alla Cultura, che insieme a noi costruiscono questa stagione. E grazie a voi, al nostro pubblico, che continuate a riempire la sala e a renderci orgogliosi.