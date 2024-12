«Plauso per i risultati dell’attività della Polizia in Capitanata, ma forte preoccupazione per carenza organici»

«Le brillanti Operazioni di Polizia Giudiziaria, portate a segno nel 2024 in tutto il territorio di Capitanata, testimoniate e certificate, nel lungo e breve tempo, dagli Organi Stampa della vasta Provincia di Foggia meritano il plauso e la gratificazione adeguata a tutti gli Operatori di P.S. per l’Alta Professionalità, la Passione e l’Abnegazione, in sintonia con le altre Forze di Polizia presenti sul Territorio, nonostante la ben nota carenza di Personale». Esordisce così, in una nota stampa, il segretario generale provinciale del Siulp, Michele Carota. «Detta carenza, da tempo cronicizzata dai mancati ed efficaci ‘turn over’ generazionali, si riverbera maggiormente in Questura e in tutti gli Uffici di Specialità, quali la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Telecomunicazioni, che evidenziano una sofferenza organica, per sopperire la quale solo lo spirito di sacrificio e il senso del dovere del Personale, spinto al di là dell’ordinario, integra e ricolma, meritoriamente e con operosità, il Servizio Istituzionale per la collettività. Al riguardo vanno ribadite le gestioni delle cd attività amministrative di specifica pertinenza delle Questure e dei Commissariati (passaporti, ufficio immigrazione, porto d’armi e licenze) che incidono notevolmente sull’operato dei pochi superstiti in servizio».

«Il Territorio foggiano, già censito ‘Quarta Mafia’ – non è certamente questa Struttura Sindacale Provinciale a statuirlo, prosegue Carota – è fortemente caratterizzato da presenza di tipica criminalità organizzata, radicata e dilagante, nell’estensione della naturale geografia in cui insiste, nelle più variegate forme e costituzioni, proponendosi come vero e proprio “Contraltare alla Legalità” che, con fermezza e forza, viene contrastato principalmente dalla Polizia di Stato. Nonostante le numerose invocazioni per l’invio ed incremento di altro Personale di Polizia, indispensabile per garantire la necessaria attività di Polizia di Prevenzione e presenza sul territorio (che si traduce in percezione ed efficacia di Sicurezza), tra l’altro assicurata durante numerose ‘apparizioni politiche’ ed ‘affascinanti slogan di propaganda’, in data 11 dicembre di questo quasi concluso anno 2024 registriamo che l’attenzione politica che è stata rivolta a questo territorio si è tradotta in un invio di sole 14 unità tra donne e uomini della Polizia di Stato. Un numero che sconfessa ogni promessa, ogni garanzia, qualsivoglia attenzione per questa Provincia in quanto non sana affatto il numero doppio dei pensionamenti registrati nel corrente anno e che sarà ancora più importante nel 2025».

«Come Organizzazione Sindacale abbiamo il dovere di riferire, ad ogni livello consentito, che il rischio di non assicurare la presenza sul territorio diventa un fatto che si può pericolosamente realizzare se non viene posto rimedio con una necessaria e dedicata iniezione di Personale, ci si augura, nella prossima tornata di trasferimenti Ministerialmente pianificata per l’inizio dell’estate prossima», rimarca il segretario provinciale. «Come Organizzazione Sindacale Provinciale S.I.U.L.P., è doveroso segnalare e porre all’attenzione dell’opinione pubblica e di tutti i più autorevoli destinatari della presente, dell’urgenza di intervento per colmare un ‘vuoto’ di dotazioni organiche e di mezzi che, molto presto, diventerà difficilmente sanabile, con grave pregiudizio per la Sicurezza dei Cittadini ed il Benessere Sociale, quest’ultimo reso effettivo dall’esemplare mantenimento dell’Ordine e Sicurezza Pubblica, che, è bene ricordare, è affidato tecnicamente al Presidio Questorile di Foggia. La speranza è che il perpetuo esempio di professionalità ed impegno delle Donne ed Uomini della Polizia di Stato possa servire a far rispettare le promesse, gli investimenti e tutta l’attenzione alla tematica Sicurezza di cui, assetatamente, questa Provincia attende e pretende, giustamente, consistenza, in adeguata misura».