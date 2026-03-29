Podistica Santo Stefano protagonista a Malta: podi e emozioni nella 10 km della Valletta Marathon

Dopo mesi di attesa e preparazione, il 22 marzo 2026 è diventato finalmente realtà per il numeroso gruppo di atleti e accompagnatori della Podistica Santo Stefano, protagonista alla 10 km della Valletta Marathon, disputata tra le suggestive strade dell’isola di Malta.

La gara ha preso il via alle 7 del mattino, con il sole appena sorto e il cielo dipinto di sfumature intense, in un’atmosfera carica di energia e aspettative. Sin dai primi chilometri, il percorso si è rivelato tecnico e impegnativo, caratterizzato da salite sfidanti e tratti che non concedevano nulla, ma capaci di restituire emozioni uniche a ogni passo.

A rendere ancora più speciale l’esperienza è stato il contesto: Malta, con il suo mare turchese e il vento salmastro, ha accompagnato gli atleti lungo un itinerario che è anche viaggio nella storia. Correre tra le antiche mura in pietra calcarea, attraversare scenari segnati da cavalieri, assedi e rinascite, ha trasformato la competizione in qualcosa di più profondo di una semplice gara.

Ottimi i risultati ottenuti dagli atleti della Podistica Santo Stefano, che hanno rappresentato con orgoglio il tricolore: Leonardo Metta ha conquistato il primo posto di categoria, mentre Marisa Fanelli e Giuseppe Cecire hanno raggiunto un prestigioso secondo posto. Terzo gradino del podio per Michele Traversi. Risultati di rilievo internazionale, pur in assenza di una cerimonia ufficiale di premiazione.

Ma oltre ai piazzamenti, resta il valore umano e simbolico dell’esperienza. Tagliare il traguardo ha significato non solo concludere una gara, ma uscire da un vero e proprio quadro vivente, portando con sé colori, emozioni e frammenti di storia.

Malta non è soltanto un’isola da vedere, ma da respirare. E ciascun partecipante porterà con sé il ricordo di questa esperienza: il mare che incornicia l’isola, la fatica trasformata in soddisfazione, e la consapevolezza di aver vissuto qualcosa che va oltre lo sport.