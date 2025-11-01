Poker Atalanta che espugna il Monterisi. Finisce 2-4 con l’Audace Cerignola

Ancora una sconfitta 2-4 contro l’Atalanta U23, per un Cerignola che non riesce più a vincere. I gialloblù, dopo il turno di coppa, cambiano quasi completamente l’undici titolare: in attacco torna la coppia Gambale-Cuppone, con D’Orazio che dovrebbe partire da esterno di centrocampo, mentre in difesa spicca il nome di Martinelli, che agirà nel terzetto con Todisco e Gasbarro. Anche i nerazzurri sono reduci dall’impegno infrasettimanale, e tornano ad un undici più collaudato. In mediana la novità è Riccio, per la prima volta titolare al fianco di Levak

L’inizio è tutto di marca gialloblù: dopo appena un minuto Cuppone prova a sfondare in area ma viene chiuso al momento del tiro. Al 4’ ci prova ancora l’attaccante, servito da Paolucci, ma il suo mancino è troppo debole per impensierire Vismara. L’Atalanta risponde al 10’ con una doppia occasione di Navarro: prima il suo destro viene murato, poi sul rimpallo il difensore nerazzurro calcia di sinistro trovando la pronta risposta di Iliev. Al 12’ l’Audace torna a farsi pericolosa su calcio di punizione, con D’Orazio che pesca Cuppone, il cui destro termina di poco a lato. È il preludio al gol del vantaggio, che arriva al 13’: cross dalla sinistra, Cuppone non riesce a toccare ma alle sue spalle Gambale è puntuale all’appuntamento con il pallone e insacca da pochi passi per l’1-0. La partita si infiamma ulteriormente al 16’, quando Cuppone si rende protagonista di un brutto intervento e viene espulso, lasciando i padroni di casa in dieci. Nonostante l’inferiorità numerica, il Cerignola tiene il campo, ma al 19’ l’Atalanta sfiora il pari su punizione con Navarro e reclama un rigore per un presunto fallo di mano: il VAR di categoria (FVS) non interviene e si prosegue. La pressione dei nerazzurri cresce e al 26’ arriva il pareggio: dopo una mischia in area, la palla finisce sui piedi di Vavassori che con un destro potente batte Iliev e firma l’1-1. Nel finale di tempo non mancano altre emozioni: Ghislandi al 39’ calcia alto da buona posizione, mentre al 41’ Gambale spreca la chance del nuovo vantaggio spedendo fuori una difficile coordinazione al volo. Al 45’ l’arbitro concede tre minuti di recupero, durante i quali il Cerignola reclama ancora per un presunto tocco di mano di Guerini, ma anche stavolta Mastrodomenico lascia correre. L’ultima occasione è per l’Atalanta, con Riccio che scavalca Iliev ma allunga troppo il pallone, vedendolo sfumare sul fondo. Si va così al riposo sull’1-1, con l’Audace Cerignola costretta a giocare tutto il secondo tempo in inferiorità numerica ma ancora pienamente in partita contro una Atalanta U23 vivace e determinata.

Si riprende e la prima occasione è per i padroni di casa: al 46’ Vitale prova il destro, ma Vismara blocca sicuro. I nerazzurri rispondono immediatamente e al 50’ ribaltano la partita: cross dalla destra e perfetto colpo di testa di Misitano che batte Iliev per l’1-2. Un minuto dopo Riccio ci prova con il destro ma trova la difesa a opporsi. L’Audace non si arrende e al 52’ va vicina al pari con Vitale, che da pochi passi non trova la forza per superare Vismara. I gialloblù insistono: Russo ci prova due volte, prima con un destro al volo (57’) e poi con un mancino a incrociare (59’), ma il portiere nerazzurro è sempre attento. Nel momento migliore dei padroni di casa arriva però la doccia fredda: al 61’ Vavassori, già autore del primo gol, entra in area e batte ancora Iliev con un destro preciso. È il 3-1 per l’Atalanta U23 e la doppietta personale del suo attaccante. Il tecnico Maiuri tenta il tutto per tutto, inserendo forze offensive come Emmausso e Cretella e togliendo un difensore, ma la squadra di Bocchetti colpisce ancora: al 69’ Simonetto raccoglie palla al limite e scarica un destro potente che vale il poker nerazzurro, 1-4. Due minuti più tardi l’Audace trova comunque un sussulto d’orgoglio: al 72’ Emmausso, appena entrato, calcia dal limite trovando il palo-goal per il 2-4. È il gol che chiude virtualmente i conti ma restituisce un po’ di fiducia ai gialloblù, ormai stanchi dopo oltre un’ora in inferiorità numerica. Nel finale, l’Audace tenta qualche sortita offensiva ma senza successo, mentre l’Atalanta gestisce con maturità il vantaggio. I padroni di casa, nonostante la stanchezza e l’uomo in meno, continuano a provarci con orgoglio: al 75’ l’ex attaccante del Crotone tenta ancora dalla distanza ma Vismara blocca, e al 78’ Spaltro sfiora un gol spettacolare colpendo in pieno la traversa da posizione ravvicinata. All’83’ Ruggiero salta due avversari e serve Emmausso, ma il suo destro finisce alto sopra la traversa. Nel recupero l’Atalanta U23 continua a spingere: al 90′ + 3 Vavassori ci prova ancora con il destro, Iliev respinge e la palla termina in calcio d’angolo. Dopo quattro minuti di extra time, al 90′ + 4 l’arbitro Mastrodomenico fischia la fine del match: Audace Cerignola – Atalanta U23 2-4. Una vittoria netta per la formazione di Bocchetti, capace di ribaltare lo svantaggio iniziale e dominare nella ripresa grazie alla doppietta di Vavassori e alle reti di Misitano e Simonetto. L’Audace, rimasta in dieci uomini per oltre un’ora, ha comunque lottato con orgoglio fino all’ultimo pallone, sostenuta dal suo pubblico.

Audace Cerignola-Atalanta 2-4

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Todisco, Gasbarro (20’ st Emmausso), Martinelli; D’Orazio (1’ st Spaltro), Vitale (28’ st Ruggiero), Paolucci, Bianchini (18’ st Cretella), Russo (28’ st Ntampizas); Cuppone, Gambale. A disposizione: Fares, Biffaro, Ballabile, Sainz Maza, Cocorocchio, Ianzano, Parlato. All. Maiuri 5

ATALANTA UNDER 23 (3-4-2-1): Vismara; Comi, Navarro, Guerini (13’ st Berto); Idele (1’ st Simonetto), Riccio (23’ Cortinovis), Levak (23’ st Panada), Ghislandi (35’ st Plaia); Vavassori 8, Manzoni, Misitano. A disp.: Torriani, Sassi, Pounga, Cisse, Tornaghi, Colomo, Fiogbe, Papadopoulos, Mencaraglia, Lonardo. All. Bocchetti 7,5

ARBITRO: Mastrodomenico di Matera.

Reti: 13’ Gambale, 26’ Vavassori, 6’ st Misitano, 16’ st Vavassori, 24’ st Simonetto, 27’ st Emmausso

Ammoniti: 22’ Idele, 10’ st Guerini, 29’ st Emmausso, 41’ st Martinelli

Espulsi: 16’ Cuppone

Angoli: 5-1

Recupero: 3’; 4’.