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Poker Audace al Monterisi: Giugliano travolto 4-0

Partenza fulminante della squadra di Catalano al “Monterisi”: vantaggio dopo appena quattro minuti e raddoppio al quarto d’ora

Gennaro Balzano
By Gennaro Balzano
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Serata da incorniciare per l’Audace Cerignola, che al “Monterisi” supera nettamente il Giugliano con un 4-0 costruito con un avvio travolgente e completato nella ripresa. Boccadamo e Perlingieri indirizzano la sfida nei primi quindici minuti, poi l’espulsione di Cimmaruta complica ulteriormente i piani degli ospiti. Nel finale arrivano anche le firme di Kurti e Meli.

L’approccio della formazione di Catalano è praticamente perfetto. Alla prima vera azione della partita, dopo appena quattro minuti, l’Audace passa in vantaggio: Boccadamo trova il guizzo giusto e batte Bolletta, facendo subito esplodere il pubblico del “Monterisi”.  Il Cerignola non rallenta e continua a spingere. Passano appena undici minuti e arriva anche il raddoppio di Perlingieri, che al  15’ porta il risultato sul 2-0. Due colpi ravvicinati che indirizzano immediatamente la gara e consentono ai gialloblù di giocare con maggiore tranquillità. Il controllo dell’Audace prosegue anche nella parte centrale del primo tempo. La squadra di Catalano mantiene il pallino del gioco, concede poco e continua a cercare gli spazi per colpire. Al 32’ è ancora Perlingieri a provarci, andando alla ricerca della personale doppietta. Il Giugliano fatica a costruire occasioni e soltanto al 37’ riesce a farsi vedere con maggiore convinzione dalle parti di Viola. Gli ospiti provano ad alzare il baricentro negli ultimi minuti e tornano a rendersi pericolosi anche nel recupero, quando Improta ci prova direttamente su calcio di punizione, senza però riuscire a riaprire la gara. Si va dunque negli spogliatoi con l’Audace Cerignola avanti 2-0 sul Giugliano, grazie alle reti di Boccadamo e Perlingieri e dopo un primo tempo nel quale i gialloblù hanno mostrato intensità, concretezza e controllo della gara.

Alla ripresa del gioco Catalano inserisce Padula al posto di Gambale, mentre Di Napoli prova a cambiare volto al Giugliano con Galetti per Justiniano e Ogunseye per Udoh. Ma per gli ospiti la ripresa comincia nel peggiore dei modi: al 2’ del secondo tempo Cimmaruta viene espulso con rosso diretto, lasciando il Giugliano in dieci uomini e complicando ulteriormente la rincorsa dei campani. Al 53’ l’Audace va vicinissima al tris con Vitale, che centra il palo a Bolletta battuto. I gialloblù continuano così a spingere anche in superiorità numerica. Al 55’ Galletta sfiora il gol che avrebbe potuto riaprire la partita, colpendo in pieno la traversa. Nonostante l’inferiorità numerica, il Giugliano prova così a restare dentro la gara. Al 62’ l’Audace riparte in contropiede e costruisce un’altra occasione importante: Padula conclude però alto sopra la traversa, sprecando la possibilità del 3-0. Al 64’ ammonito anche Boccadamo, che lascia poi il terreno di gioco al 73’, quando al suo posto entra Kurti. Due minuti più tardi è nuovamente Vitale a rendersi pericoloso: il gialloblù si inserisce sulla sinistra e conclude verso la porta, ma Bolletta è attento e respinge. Al 76’ Padula spreca una clamorosa occasione, presentandosi solo davanti a Bolletta dopo una palla filtrante ma mandando fuori. Passa appena un minuto e l’Audace trova finalmente il tris: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, al 77’ Kurti è il più rapido a intervenire e firma il 3-0. Nel finale c’è spazio anche per il poker. All’84’ l’Audace orchestra un gran contropiede, Cocorocchio serve perfettamente Meli, entrato da pochi minuti al posto di Vinciguerra, e il centrocampista non sbaglia davanti a Bolletta: 4-0 e festa completa al “Monterisi”. Gli ultimi minuti, compresi i cinque di recupero, servono soltanto a certificare una vittoria larga e meritata. L’Audace domina per lunghi tratti, colpisce quattro volte e porta a casa una serata nella quale intensità, concretezza e qualità offensiva hanno fatto la differenza.

TABELLINO

AUDACE CERIGNOLA (3-4-2-1): Viola; Cocorocchio, Gasbarro, Romano (17’ st Miranda); Boccadamo (28’ st Kurti), Cretella, Moreso, Vitale; Perlingieri (17’ st D’Orazio), Vinciguerra (36’ st Meli); Gambale (1’ st Padula). A disp.: Vailati, Guaragna, Iorio, Amiranda, Nanula, Sellaf, Casarosa, Cilenti, Pinotti, Seminari. All.: Catalano.

GIUGLIANO (4-2-3-1): Bolletta; Panico (34’ st Ibe), Justiniano (1’ st Galletta), Caldore, Minelli; Cimmaruta, Varone; Improta (34’ st La Vardera), Zammarini, Esposito (43’ st Basile); Udoh (1’ st Ogunseye). A disp.: Santarelli, Greco, Boh, Forciniti, Laezza, Silvestri, Rigo, Peluso, Cuomo. All.: Di Napoli.

ARBITRO: Aldi di Lanciano.
NOTE: Serata mite, terreno in buone condizioni, buona cornice di pubblico.
AMMONITI: 45’+1 Romano, 12’ st Vitale, 19’ st Boccadamo, 42’ st La Vardera.
ESPULSI: 2’ st Cimmaruta.
RETI: 4’ Boccadamo, 15’ Perlingieri, 32’ st Kurti, 39’ st Meli.
ANGOLI: 7-4.
RECUPERO: 2′; 5’.

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Gennaro Balzano
Gennaro Balzano
Giornalista, corrispondente da Cerignola per La Gazzetta del Mezzogiorno, Professore universitario di Pedagogia generale e sociale.

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