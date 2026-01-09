Poker dell’Audace Cerignola: superato 4-0 al Potenza

Vince e convince l’Audace Cerignola nello scontro diretto con il Potenza: i padroni di casa superano per 4-0 i lucani. Formazione speculare, 3-5-2, per le due formazioni, con il Cerignola a secco della vittoria al Monterisi da 49 giorni.

Parte il Potenza con Siatounis che ci prova da fuori al quarto minuto. Tre minuti più tardi D’Orazio aggancia in area e calcia in porta senza successo. Sempre il numero 33 ci riprova al decimo. Punizione del Cerignola al 12′ con Cretella che calcia dritto in porta da posizione molto defilata. Bel contropiede un minuto più tardi sempre dei padroni di casa. Cambio di fronte e risposta di D’Auria. Minuto 20 si sblocca la gara: Diego Gambale ci crede sul cross di Russo da sinistra e di testa piazza il vantaggio (1-0). Passano appena cinque minuti e gli fantini si ripetono. Luca Russo insiste a sinistra, palla al centro e Parlato (25′) sotto porta segna de centravanti puro. E’ doppio vantaggio 2-0 per il Cerignola. Al 35′ Iliev salva un’importante occasione da goal degli ospiti. Nel finale il Potenza prova a rimettere in sesto la gara ma il Cerignola si difende ordinato. Si va a riposo sul 2-0 per i padroni di casa.

Si riparte con il Potenza subito pericoloso in area. D’Auria mette fuori al 53′ da breve distanza. Ludovico D’Orazio al minuto 57 irrobustisce il risultato segnando il 3-0: svirgola la difesa su un traversone da sinistra, raccoglie il numero 33 ofantino, palogol 3-0. Il Cerignola dilaga sulla catena mancina. Passano 5 minuti, al minuto 62′ punizione, respinta del portiere con Ligi che raccoglie fuori area e mette dentro il 4-0 con un gran tiro. Timida la replica del Potenza da corner. Minuto 67 Petrungaro, ben pescato con un lancio lungo, la mette fuori. All’80’ si presenta in area anche Zak Ruggiero. Un minuto più tardi c’è una traversa dalla distanza di Mazzeo. Si salva il Cerignola al minuto 85 con una palla che attraversa lo specchio della porta. Nei cinque minuti di recupero anche Schimmenti tenta il goal della bandiera. Ultimo minuto di recupero, Spaltro prova a mettere a segno la cinquina.

Si chiude con la vittoria per 4-0, con un Cerignola pago degli sforzi compiuti. Il Potenza, nonostante la buona volontà, non è riuscito quasi mai a mettere in difficoltà i padroni di casa.

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev 6.5; Todisco 5.5, Martinelli 6, Ligi 6; Parlato 7 (29’ st Spaltro 6), Moreso 6, Cretella 6.5, Paolucci 5.5 (29’ st Ruggiero 6), Russo 7.5 (37’ st Ballabile 6); D’Orazio 7 (37’ st Ianzano 6), Gambale 6.5 (40’ st Ntampizas sv). A disp.: Fares, Greco, Di Tommaso, Cuppone, Cocorocchio, Labranca. All. Maiuri 5.5

POTENZA (3-5-2): Cucchietti 6.5; Rocchetti 5, Riggio 5, Bachini 5 (13’ Schimmenti 5); Bura 5.5, Adjapong 5, Felippe 5.5, Siatounis 5.5 (27’ st De Marco 5), Ghisolfi 6; D’Auria 5 (27’ st Balzano 5.5), Petrungaro 6 (27’ st Mazzeo 5). A disp.: Franchi, Guiotto, Ragone, Gabriele. All.: De Giorgio 8.

ARBITRO: Manedo Mazzoni di Prato.

Reti: 20’ Gambale, 25’ Parlato, 12’ st D’Orazio, 17’ st Ligi.

Angoli: 2-4.

Recupero: 2’;5’.