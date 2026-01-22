Polizia Locale Cerignola, il bilancio delle attività 2025 nel segno di legalità e sicurezza

In occasione delle celebrazioni di San Sebastiano, Santo Patrono della Polizia Locale, il neo Comandante Antonio Di Nardo ha tracciato un bilancio dell’attività svolta nel 2025, evidenziando l’impegno costante del Corpo nei settori della legalità, della polizia giudiziaria e della sicurezza urbana. Sul fronte della polizia giudiziaria, il Comando ha trasmesso alla Procura della Repubblica di Foggia 74 Comunicazioni di Notizie di Reato (CNR). Tra i procedimenti più rilevanti figurano quattro sinistri stradali mortali, due eventi con prognosi riservata e un intervento riconducibile alla normativa del “Codice Rosso”. Sono state inoltre redatte numerose informative, tra cui oltre 20 per abuso edilizio e due per sottrazione e soppressione di corrispondenza. Nell’ambito dell’attività operativa sono stati eseguiti un arresto e due provvedimenti di custodia cautelare, con applicazione degli arresti domiciliari mediante braccialetto elettronico.

L’attività del PIM (Polizia di Indagine Minorile) ha riguardato sei deleghe della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Foggia e l’avvio di otto indagini su segnalazioni dirette. Complessivamente, nel 2025 sono state evase oltre 40 deleghe di indagine, notificati 2.700 atti giudiziari ed effettuati circa 2mila accertamenti connessi ai cambi di residenza. Particolarmente intensa l’azione sul versante della sicurezza stradale: l’attività di prevenzione e controllo ha portato all’elevazione di oltre 17mila verbali per violazioni al Codice della Strada, dall’uso del cellulare alla guida alla mancanza di revisione e copertura assicurativa. Gli incidenti rilevati sono stati 277, di cui quattro mortali, con 211 feriti. Sono stati decurtati oltre 2mila punti patente, a conferma dell’azione di contrasto ai comportamenti di guida più pericolosi. L’analisi dei dati evidenzia come la violazione più frequente resti l’omessa precedenza, in particolare il mancato rispetto del segnale di STOP.

Rilevante anche l’attività di vigilanza amministrativa e commerciale, che ha portato a sequestri di merce irregolare. Prosegue inoltre il contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti, nell’ambito di un’azione continuativa a tutela del decoro urbano e dell’ambiente. Tra le ulteriori attività svolte nel corso dell’anno, si segnalano il rilascio di oltre 400 pass per la Zona a traffico limitato (Ztl) e 550 pass per persone con disabilità.