Poste italiane, spegnimento notturno ATM Postamat nelle province Foggia e BAT

Poste Italiane comunica che da oggi si procederà allo spegnimento notturno degli ATM Postamat di undici uffici postali (vedi elenco allegato) nel territorio delle province di Foggia e di Barletta-Andria-Trani dalle ore 19 alle 8.30. Il provvedimento, di natura temporanea, si è reso necessario per contrastare i tentativi di furto dell’ultimo periodo registrati nelle zone interessate. L’Azienda, confermando il proprio impegno nel garantire gli standard di sicurezza in tutte le proprie sedi con sistemi di protezione/telecamere di ultima generazione e cassaforti certificate, continuerà ad erogare regolarmente tutti i servizi nei consueti orari di apertura degli uffici postali interessati.

Cerignola 2 Foggia 1 Lucera 1 Manfredonia 1 Margherita di Savoia 1 San Ferdinando di Puglia 1 San Marco in Lamis 1 San Nicandro Garganico 1 Trani 1 Trinitapoli 1 Totale complessivo 11