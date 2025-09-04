Contattaci al 3286684015
    Poste italiane, spegnimento notturno ATM Postamat nelle province Foggia e BAT

    Poste italiane, spegnimento notturno ATM Postamat nelle province Foggia e BAT

    Il provvedimento parte oggi e sarà temporaneo (anche se l'azienda non specifica la durata), preso per contrastare i tentativi di furto. A Cerignola resteranno inattivi due erogatori dalle 19 alle 8.30 della mattina

    AttualitàEvidenza

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.

    Poste Italiane comunica che da oggi si procederà allo spegnimento notturno degli ATM Postamat di undici uffici postali (vedi elenco allegato) nel territorio delle province di Foggia e di Barletta-Andria-Trani dalle ore 19 alle 8.30. Il provvedimento, di natura temporanea, si è reso necessario per contrastare i tentativi di furto dell’ultimo periodo registrati nelle zone interessate. L’Azienda, confermando il proprio impegno nel garantire gli standard di sicurezza in tutte le proprie sedi con sistemi di protezione/telecamere di ultima generazione e cassaforti certificate, continuerà ad erogare regolarmente tutti i servizi nei consueti orari di apertura degli uffici postali interessati.

    Cerignola2
    Foggia1
    Lucera1
    Manfredonia1
    Margherita di Savoia1
    San Ferdinando di Puglia1
    San Marco in Lamis1
    San Nicandro Garganico1
    Trani1
    Trinitapoli1
    Totale complessivo11

     

