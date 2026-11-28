Grande sfida nella 16^ giornata del girone C di serie C: domani pomeriggio, l’Audace Cerignola visita la capolista Potenza. I ragazzi di Raimondo Catalano si sono imposti 3-0 sull’Inter U23 nel recupero disputato mercoledì, riagguantando il terzo posto in condominio con la Scafatese (campani che ieri però hanno pareggiato a Cava de’ Tirreni). I gialloblù sono tornati al bottino pieno dopo due turni di digiuno, prevalendo sui nerazzurri attraverso una prestazione di livello in tutti i reparti, da un Viola formato saracinesca ad una fase offensiva caratterizzata da reti tutte di ottima fattura. Gli ofantini stanno viaggiando a ritmi sostenuti e l’entusiasmo della piazza è certamente palpabile, però nello stesso tempo è doveroso invitare alla calma e a non fare il passo più lungo della gamba: la graduatoria resta estremamente corta e livellata, bastano un paio di gare no per trovarsi in altre posizioni. Ad ogni modo, il prossimo si può senza dubbio ritenere un incontro di cartello: i tempi ristretti per la preparazione forse un piccolo limite per le ‘cicogne’, che comunque non cercano alibi e saranno disposte a dare il massimo per cercare di portare a casa un risultato positivo. Un ulteriore stimolo può provenire dall’assenza dei sostenitori cerignolani, la cui trasferta è stata vietata. «Faccio loro i complimenti per aver costruito una macchina da guerra – ha affermato mister Catalano in conferenza stampa – ma noi ci presenteremo con le nostre armi, desiderosi di mostrare che possiamo giocarcela. Abbiamo fame e grinta, nonostante sulle spalle ci sia un incontro infrasettimanale che qualcosa ovviamente toglierà a livello fisico e mentale, ma niente alibi».

Nel match di mercoledì, il tecnico barese ha operato quattro variazioni rispetto alla partita precedente: la sensazione è che tale metodo possa essere replicato. Ad esempio, Vitale ha riposato con i meneghini e dovrebbe ritrovare un impiego dall’inizio, mentre Boccadamo è subentrato nella ripresa: il solito ballottaggio Moreso-Sellaf in mediana è altro tema, davanti viaggiano verso la conferma D’Orazio e Gambale, con Vinciguerra e Perlingieri tornati in gruppo e pienamente ristabiliti.

Meritatamente in vetta il Potenza, capace di totalizzare 35 punti con un bilancio di undici vittorie, due pareggi e due sconfitte, una di esse nello scorso turno per mano dell’Inter U23, dopo una imbattibilità di circa due mesi. In panchina c’è l’ex Ivan Tisci, cui è stato affidato un organico competitivo e valido, malgrado le cessioni in B di due elementi quali Siatounis e Schimmenti. Nel mercato estivo sono arrivati calciatori quali: l’altro grande ex Luca Russo e Staver in difesa; Franzolini in mediana e l’ala destra Dos Santos, in un impianto già collaudato e di qualità. I lucani detengono largamente il reparto offensivo più prolifico del raggruppamento con 40 reti realizzate e la coppia Petrungaro-Selleri a quota sette centri. Impressionante il ruolino di marcia interno, con sette successi in altrettante uscite: potenziale d’attacco elevato, con D’Auria, Murano e Bruschi ma anche centrocampisti con il vizio del gol quali Castorani e Ghisolfi (altra vecchia conoscenza dell’Audace). Il modulo è il 4-3-3, probabilmente il tridente sarà assortito con Petrungaro-Selleri-D’Auria.

Ultimo precedente in Basilicata giocatosi il 30 agosto 2025: il match terminò senza reti. Calcio d’inizio allo stadio “Alfredo Viviani” alle ore 14.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Luongo, della sezione di Frattamaggiore.