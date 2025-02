Prefetto Foggia, «sicurezza stradale diventi obiettivo di tutti»

“Vorrei che la sicurezza stradale fosse obiettivo di tutti. Dagli enti preposti alle amministrazioni, dagli organi di vigilanza alla società civile, fino alle associazioni. Perché è chiaro che il problema riguarda chi guida, che spesso adotta comportamenti non adeguati”. Lo ha detto il prefetto di Foggia, Paolo Grieco, in occasione della riunione dell’osservatorio per il monitoraggio degli incidenti stradali in provincia di Foggia. Presenti, fra gli altri, le forze dell’ordine, le polizie locali dei centri più estesi (Foggia, Cerignola, Manfredonia, San Severo e Lucera), polizia stradale, referenti della provincia, Anas e Ufficio scolastico provinciale. Per Grieco occorre “sollecitare gli enti preposti a intervenire li dove sono state evidenziate le maggiori criticità e dove c’è maggiore pericolosità”, inoltre bisogna “mettere in rete una maggiore sensibilizzazione nelle scuole con Anas, polizia stradale e associazioni che hanno dato la disponibilità a costruire un percorso” perché “i sinistri – conclude il prefetto – accadono nelle aree urbane o in quelle con maggiore intensità di traffico, così come agli incroci delle stradale veloci non adeguatamente segnalati. Devono essere gli enti proprietari a intervenire sulle maggiori criticità”. (ANSA)