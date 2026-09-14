Premio Letterario Nazionale “Nicola Zingarelli”, XVIII edizione: Cerignola celebra la forza delle parole

Tutto pronto per la XVIII edizione del Premio Letterario Nazionale Nicola Zingarelli, la manifestazione promossa dall’Associazione Motus che da quasi vent’anni valorizza la scrittura, la poesia e il dialogo culturale, coinvolgendo autori, studenti e personalità del panorama nazionale. L’evento è parte dell’articolato programma triennale di attività “Distese di Grano-Venti di Opportunità”, progetto finanziato dal Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, Priorità 5-Servizi per l’inclusione e l’innovazione sociale. La progettazione e la realizzazione delle attività sono il risultato della collaborazione tra numerose realtà associative del territorio: Motus, Oltre Babele, Arci Travel Stornara, Art&Fatti, Pro Loco Cerignola, Sud Music e SUD-Solo Uguali Diritti, con il Comune di Cerignola quale ente attuatore. Una rete di competenze che, attraverso cultura, formazione e partecipazione, contribuisce a costruire nuove opportunità di crescita per la comunità.

L’appuntamento è fissato per sabato 19 settembre presso Palazzo Monte Fornari di Cerignola, dove il pubblico potrà partecipare gratuitamente a una giornata ricca di incontri, emozioni e spettacolo. Il tema scelto per questa edizione è “San Francesco, il linguaggio dell’anima”, un omaggio alla straordinaria capacità comunicativa del Santo di Assisi, che attraverso semplicità, autenticità e vicinanza seppe parlare al cuore degli uomini, abbattendo distanze sociali e culturali. La mattinata si aprirà con il dibattito culturale dedicato al tema dell’edizione. A confrontarsi saranno personalità di primo piano provenienti da ambiti diversi ma accomunate dall’impegno nella diffusione della cultura e della conoscenza:

Fra Antonio Belpiede , religioso e divulgatore, da anni impegnato nella riflessione sul messaggio francescano e sul dialogo tra fede e società contemporanea;

, religioso e divulgatore, da anni impegnato nella riflessione sul messaggio francescano e sul dialogo tra fede e società contemporanea; Giuseppe Cionfoli , cantante, autore e volto noto della televisione italiana, capace di coniugare spiritualità, musica e comunicazione popolare;

, cantante, autore e volto noto della televisione italiana, capace di coniugare spiritualità, musica e comunicazione popolare; Prof.ssa Rita Librandi , vicepresidente dell’Accademia della Crusca, tra le più autorevoli studiose della lingua italiana;

, vicepresidente dell’Accademia della Crusca, tra le più autorevoli studiose della lingua italiana; Prof. Martino Cazzorla , dirigente scolastico e promotore di numerose iniziative culturali e formative dedicate ai giovani e alla religione;

, dirigente scolastico e promotore di numerose iniziative culturali e formative dedicate ai giovani e alla religione; Prof. Paolo Saggese, dirigente scolastico, saggista e animatore di importanti percorsi di educazione alla lettura e alla cittadinanza attiva.

Un confronto che metterà al centro il potere delle parole, la responsabilità della comunicazione e il ruolo della cultura nella costruzione di una società più consapevole e inclusiva. Al termine del dibattito saranno proclamati i vincitori delle sezioni Scuole e Grafica, quest’ultima dedicata alla creazione dell’identità visiva del Premio.

Alle 20.30 prenderà il via la tradizionale Serata di Gala, momento culminante della manifestazione. Sul palco saranno premiati i vincitori delle sezioni Narrativa Edita, Poesia Inedita e i destinatari dei riconoscimenti speciali “Non Omnia Possumus Omnes”, assegnati a personalità distintesi per il loro contributo umano, culturale e professionale. La cerimonia sarà arricchita da momenti artistici capaci di coinvolgere il pubblico di ogni età: la musica della Banda Musicale Città di Cerignola; il Coro di Voci Bianche dell’IC Pavoncelli; le interpretazioni teatrali di Antonella Cirillo e della sua compagnia; l’ironia e il talento del musicomico Antonello Vannucci, protagonista di interventi musicali e teatrali che accompagneranno la serata. «Il Premio Zingarelli continua a crescere grazie all’impegno di chi crede nel valore della cultura come strumento di crescita collettiva, dagli enti istituzionali come Regione Puglia, Comune di Cerignola e la Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, all’Accademia della Crusca e le Università di Bari e Foggia, fino alle imprese locali che finanziano il progetto – sottolinea il presidente dell’Associazione Motus Antonio Daddario -. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e a condividere una giornata che appartiene all’intera comunità».