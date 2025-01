Premio “Zingarelli”, aperto il bando della XVII^ edizione

L’Associazione Artistico Culturale Motus APS è lieta di annunciare l’apertura del bando per la XVII edizione del Premio Letterario Nazionale Nicola Zingarelli, un appuntamento che si conferma una vetrina di prestigio per scrittori, poeti e grafici desiderosi di condividere il proprio talento con un pubblico sempre più ampio e diversificato. Grazie alle innovazioni introdotte nelle scorse edizioni, il Premio Zingarelli si è distinto per il suo approccio dinamico e coinvolgente, capace di attirare nuovi pubblici e creare una connessione autentica tra le opere e i lettori. Questo concorso è un’occasione per chiunque voglia “raccontare il mondo attraverso storie, diritti e narrazioni”, tema di quest’anno, con la libertà di esprimere la propria creatività. Il Premio Letterario Zingarelli può contare sull’importante patrocinio di enti autorevoli come la Regione Puglia, il Comune di Cerignola, l’Accademia della Crusca, l’Università di Foggia e la Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano. Questi patrocini testimoniano il valore culturale dell’iniziativa e ne rafforzano la missione di promozione della letteratura e della creatività.

Antonio Daddario, presidente dell’Associazione Motus, lancia un caloroso appello a scrittori e poeti di ogni età: “Il Premio Zingarelli è più di un concorso: è un’occasione per trasformare le parole in emozioni, dando voce e visibilità a chiunque voglia raccontare la propria storia. È un’esperienza che valorizza il talento e unisce le persone intorno alla bellezza della scrittura. Vi invitiamo a partecipare e a condividere con noi la magia della narrazione”.

Categorie in gara

• Poesia Inedita

• Narrativa Edita

• Grafica

Come ogni anno vi sarà una sezione riservata alle Scuole e l’ambito premio “Non Omnia Possumus Omnes” per dare lustro e plauso a chi si distingue con il proprio operato. Il Premio Zingarelli non si limita a premiare: attraverso un’esperienza unica, le opere vincitrici prendono letteralmente vita, grazie ad attori che interpretano le opere vincitrici, dando loro un palcoscenico unico che unisce arte, cultura e spettacolo. La centralità della scrittura si arricchisce di nuove dimensioni espressive, offrendo ai partecipanti un’esperienza unica. Il regolamento e il modulo per iscriversi sono disponibili sul sito ufficiale www. ilpremiozingarelli.it. Le candidature sono aperte fino al 30 aprile 2025. Il Premio Letterario Nazionale Nicola Zingarelli continua a crescere e a rinnovarsi grazie alla passione di autori, lettori e sostenitori della cultura. Non perdere l’opportunità di far parte di questa entusiasmante avventura.

Per maggiori informazioni:

Sito web: www.ilpremiozingarelli.it

Email: info@ ilpremiozingarelli.it