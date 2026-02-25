Contattaci al 3286684015
    Presentato il progetto di riqualificazione del Duomo Tonti di Cerignola

    Incontro tra il sindaco e l'assessore regionale alla Cultura, Silvia Miglietta. Bonito: “Un investimento sulla memoria, sull’identità e sulle opportunità di sviluppo turistico della nostra città”

    Si è svolto questa mattina, a Bari, un importante incontro istituzionale tra il Sindaco di Cerignola Francesco Bonito e l’assessora alla Cultura della Regione Puglia Silvia Miglietta dedicato alla presentazione del progetto di riqualificazione del Duomo Tonti. Al centro del confronto, un intervento strategico per la valorizzazione di uno dei simboli identitari più significativi della città. Il progetto prevede la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli spazi interni del Duomo Tonti con la creazione di un’area museale permanente, pensata per raccontare la storia del monumento, il suo valore artistico e il suo ruolo nella crescita culturale e spirituale della comunità. Elemento di grande rilievo sarà inoltre la possibilità di visitare l’area sopraelevata del Duomo attraverso un percorso in totale sicurezza. Un camminamento attrezzato, che porterà anche all’esterno della struttura, consentirà ai visitatori di vivere un’esperienza immersiva e suggestiva, offrendo una prospettiva inedita sull’architettura e sugli elementi decorativi dell’edificio, nel pieno rispetto delle normative vigenti e della tutela del bene.

    “La riqualificazione del Duomo Tonti rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale. Non si tratta soltanto di un intervento strutturale, ma di un investimento sulla memoria, sull’identità e sulle opportunità di sviluppo turistico della nostra città”, ha dichiarato il Sindaco Francesco Bonito. L’incontro ha confermato la piena collaborazione tra il Comune di Cerignola e la Regione Puglia con l’obiettivo di trasformare il Duomo Tonti in un polo culturale dinamico capace di coniugare tutela, innovazione e attrattività turistica. La presentazione del progetto segna l’avvio di una fase operativa che punta a restituire alla città uno spazio rinnovato, aperto alla comunità e ai visitatori, nel segno della valorizzazione del patrimonio e della promozione culturale del territorio.

