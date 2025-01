Presidio Ospedaliero di Cerignola: reclutati sei nuovi dirigenti medici

Due urologi, tre chirurghi ed una pediatra. Sono i nuovi medici assunti dalla ASL Foggia per implementare le dotazioni organiche del Presidio Ospedaliero di Cerignola. Dal 1 Gennaio, i due dirigenti medici specializzandi in Urologia sono in servizio e operativi nella Struttura Complessa diretta da Gennaro Annunziata. Hanno preso servizio il 7 gennaio, nella Struttura Complessa diretta da Giovanni Bisceglia, i tre dirigenti medici specializzandi in Chirurgia Generale. Il 16 gennaio, infine, sarà la volta del Dirigente Medico Specializzando in Pediatria, a disposizione della Struttura Complessa diretta da Angelo Acquafredda. Il rapporto di lavoro dei sei professionisti, al momento assunti a tempo determinato, si trasformerà in indeterminato al conseguimento del titolo di specializzazione. “L’arrivo dei nuovi medici – dichiara il Direttore Generale Antonio Nigri – ci consente di dare un supporto agli organici in sofferenza in modo da gestire in maniera più efficiente le risorse umane. Questo, a conferma del nostro continuo impegno a garantire un’assistenza sanitaria pubblica di qualità alla popolazione della Provincia di Foggia”.

Le iniziative specifiche per il Pronto Soccorso

Come l’intero sistema sanitario nazionale, anche la ASL Foggia sta fronteggiando una criticità ormai atavica collegata alla carenza di personale medico, in particolare nei servizi di frontiera come i Pronto Soccorso. A tal proposito, la settimana prossima sarà pubblicato un avviso pubblico per intercettare i medici che acquisiranno, entro la fine di gennaio, il titolo di specialista nelle branche affini alla medicina d’urgenza per implementare gli organici dei Pronto Soccorso maggiormente in sofferenza come quello di Cerignola.

Nel frattempo, l’Area Gestione delle Risorse Umane ha reclutato, attraverso tutte le modalità di assunzione alternative previste dalla norma, medici in pensione e, per i codici di minore gravità, medici neolaureati e specializzandi. Nel caso specifico del Pronto Soccorso di Cerignola, per ogni turno si stanno garantendo sempre la presenza di almeno un medico per l’accettazione immediata e il supporto dei medici di guardia attiva medica e chirurgica (delle altre unità operative) per consulenze e presa in carico. La Direzione ringrazia i medici che stanno sostenendo questa organizzazione anche con la collaborazione di tutti i dirigenti medici del presidio ospedaliero di Cerignola e dei colleghi dell’intero Dipartimento di Emergenza Urgenza aziendale.