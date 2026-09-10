Una notizia dal contenuto decisamente forte: «Cerignola, prete indagato dalla Curia dopo la segnalazione di una ballerina di lap dance». Peccato che quella notizia non esista. Il titolo compare su una falsa prima pagina di giornale che nelle ultime ore ha cominciato a circolare sui social, soprattutto su TikTok. Un’immagine costruita attraverso strumenti di intelligenza artificiale che ha spinto la Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano a intervenire ufficialmente.

La smentita è senza margini di interpretazione: «Non esiste alcuna indagine, segnalazione o procedimento della Curia riconducibile alla vicenda narrata, né alcun sacerdote è stato allontanato dal proprio incarico per le ragioni indicate». Insomma, nessun prete indagato dalla Curia e nessuna vicenda legata a una ballerina di lap dance. Secondo quanto riferisce la stessa Diocesi, quanto diffuso online è frutto di una manipolazione realizzata attraverso l’IA.

Un episodio che apre ancora una volta il tema della facilità con cui immagini apparentemente credibili possono essere create e rilanciate online, raggiungendo in poco tempo migliaia di utenti prima ancora che se ne possa verificare l’autenticità. La Diocesi parla apertamente di «un grave caso di disinformazione», capace di arrecare «un evidente pregiudizio alla reputazione delle persone e della comunità ecclesiale». E questa volta la vicenda potrebbe avere conseguenze anche fuori dai social. La Curia ha infatti annunciato che il caso «sarà formalmente segnalato alla Polizia Postale», affinché possano essere individuati i responsabili della creazione e della diffusione dell’immagine.

L’appello rivolto agli utenti è altrettanto esplicito: «non condividere, né rilanciare il contenuto falso». Alle testate giornalistiche e alle piattaforme social viene invece richiesta la «tempestiva rimozione del contenuto». Il comunicato, diffuso il 10 settembre, è firmato da don Antonio Miele, incaricato diocesano dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali.