Prima conferma nella rosa della Flv Cerignola: è la palleggiatrice Eleonora Puro

È stato suo l’ultimo punto in gara 2 della finale playoff contro Monteroni: quel servizio a filo rete e terminato inesorabilmente sul parquet del pala “Tatarella”, ha sancito la conclusione di una impresa straordinaria. In vista del campionato di serie B2 2025/2026, la FLV Cerignola annuncia la riconferma della palleggiatrice Eleonora Puro, classe 2002. Da sempre legata ai colori rossogialloblù, avendo svolto tutta la trafila nel vivaio, la regista resta un punto fermo della squadra di mister Cosimo Dilucia: la scorsa stagione per lei (ma non solo) è stata occasione di rivalsa e riscatto, a seguito di annate non propriamente positive. Con rinnovato spirito e voglia di fare bene, ora la possibilità di misurarsi nuovamente con il palcoscenico nazionale. Nonostante la ancor giovane età, Eleonora ha accumulato tanta esperienza, aggregata sin da under negli organici che hanno sostenuto i tornei di terza e quarta serie.

«Sono davvero felice di affrontare la nuova stagione con questa squadra, che ormai per me è come una seconda casa – afferma Puro -. Dopo tanti anni insieme, abbiamo costruito qualcosa di speciale! Tornare in una categoria più difficile è una sfida stimolante, ci sarà da lavorare tanto, ma siamo pronte a metterci in gioco con impegno, passione e determinazione. Non vedo l’ora di scendere in campo con le mie compagne e affrontare con loro la nuova avventura». La conferma dell’alzatrice rappresenta il tassello iniziale per l’assortimento della rosa che sarà ai nastri di partenza della quarta serie nazionale, seguiranno altri annunci su chi vestirà ancora la maglia delle ofantine.