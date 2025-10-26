Prima sconfitta stagionale per la Pallavolo Cerignola: a Pomezia finisce 3-1

Prima battuta d’arresto in campionato per la Pallavolo Cerignola, che cade in trasferta sul campo del Pomezia Volley con il punteggio di 3-1, nella terza giornata del campionato nazionale di Serie B1. Una partita combattuta a tratti, con le fucsia di coach Annagrazia Matera che alternano buone fasi di gioco a momenti di difficoltà, pagando qualche errore di troppo nei momenti chiave. Nel primo set il match si gioca punto a punto fino alla metà del parziale, poi le padrone di casa trovano il break decisivo e chiudono 25-19. La reazione fucsia arriva nel secondo set: la squadra cresce in intensità e ordine, costruisce gioco e, nonostante il ritorno di Pomezia nel finale, chiude con autorità sul 22-25, riportando il punteggio in parità.

Il terzo e quarto set seguono un copione simile: Cerignola prova a imporre il proprio ritmo ma non riesce a concretizzare, mentre Pomezia gestisce meglio i momenti cruciali, conquistando entrambi i parziali con maggiore lucidità e portando a casa la vittoria finale. Una sconfitta che non ridimensiona il buon avvio di stagione della Pallavolo Cerignola, chiamata ora a reagire subito e a ritrovare continuità già nel prossimo impegno. Sabato prossimo le fucsia torneranno in trasferta per affrontare Teramo, in un match che offrirà subito l’occasione per riscattarsi e riprendere il cammino in campionato.