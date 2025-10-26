Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeSportPrima sconfitta stagionale per la Pallavolo Cerignola: a Pomezia finisce 3-1

    Prima sconfitta stagionale per la Pallavolo Cerignola: a Pomezia finisce 3-1

    Le fucsia hanno alternato buone fasi di gioco a momenti di difficoltà, pagando qualche errore di troppo nei momenti chiave

    SportVolley

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Prima battuta d’arresto in campionato per la Pallavolo Cerignola, che cade in trasferta sul campo del Pomezia Volley con il punteggio di 3-1, nella terza giornata del campionato nazionale di Serie B1. Una partita combattuta a tratti, con le fucsia di coach Annagrazia Matera che alternano buone fasi di gioco a momenti di difficoltà, pagando qualche errore di troppo nei momenti chiave. Nel primo set il match si gioca punto a punto fino alla metà del parziale, poi le padrone di casa trovano il break decisivo e chiudono 25-19. La reazione fucsia arriva nel secondo set: la squadra cresce in intensità e ordine, costruisce gioco e, nonostante il ritorno di Pomezia nel finale, chiude con autorità sul 22-25, riportando il punteggio in parità.

    Il terzo e quarto set seguono un copione simile: Cerignola prova a imporre il proprio ritmo ma non riesce a concretizzare, mentre Pomezia gestisce meglio i momenti cruciali, conquistando entrambi i parziali con maggiore lucidità e portando a casa la vittoria finale. Una sconfitta che non ridimensiona il buon avvio di stagione della Pallavolo Cerignola, chiamata ora a reagire subito e a ritrovare continuità già nel prossimo impegno. Sabato prossimo le fucsia torneranno in trasferta per affrontare Teramo, in un match che offrirà subito l’occasione per riscattarsi e riprendere il cammino in campionato.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Calcio

    Trapani-Cerignola è sfida fra due formazioni bisognose di punti

    Trasferta siciliana per l'Audace Cerignola, nella giornata numero 11 del girone C di serie...
    Italia

    Torna l’ora solare, questa notte alle 3 lancette indietro di un’ora

    Torna l'ora solare, nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre le lancette...
    Sport

    Impegni in trasferta per Pallavolo Cerignola ed Flv nella terza di campionato

    Nel weekend è in programma la terza giornata dei campionati di volley femminile che...
    Evidenza

    Crisi idrica, la Regione Puglia dichiara stato di emergenza

    La giunta regionale, riunita nel pomeriggio di ieri, ha dichiarato lo stato di emergenza...
    Calcio

    Confermata dalla Cassazione la condanna a sei anni per Santiago Visentin

    La Suprema Corte di Cassazione ha confermato anche in ultima istanza la condanna a...
    Italia

    Le carte sul grande schermo: storie, tensioni e varianti da film

    Il tavolo da gioco, con le sue carte, i silenzi e gli sguardi, è...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Calcio

    Trapani-Cerignola è sfida fra due formazioni bisognose di punti

    Trasferta siciliana per l'Audace Cerignola, nella giornata numero 11 del girone C di serie...
    Italia

    Torna l’ora solare, questa notte alle 3 lancette indietro di un’ora

    Torna l'ora solare, nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre le lancette...
    Sport

    Impegni in trasferta per Pallavolo Cerignola ed Flv nella terza di campionato

    Nel weekend è in programma la terza giornata dei campionati di volley femminile che...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)