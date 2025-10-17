Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeSportPrima uscita interna per Pallavolo Cerignola ed Flv fra B1 e B2

    Prima uscita interna per Pallavolo Cerignola ed Flv fra B1 e B2

    Le fucsia cercano il bis di vittorie ospitando il Volleyrò, rossogialloblù contro Napoli per il primo successo stagionale

    SportVolley

    Pubblicato il

    da Emanuele Parlati
    Tempo di lettura previsto: 1 min.
    volley

    Nella seconda giornata dei campionati di serie B di volley femminile, debutto interno per le nostre due formazioni, entrambe in campo domani. Nel girone D di serie B1, la Tenute Manduano Pallavolo Cerignola ospita il Volleyrò Casal de’ Pazzi al pala “Dileo” (ore 18). Le ragazze di Annagrazia Matera sabato scorso si sono imposte al quinto set nel domicilio della Femac Trestina: una bella prova di reazione da parte di Moneta e compagne, sotto 2-1 ma capaci di ribaltare l’esito con una frazione conclusiva dalle molteplici emozioni. É arrivata la prima gioia del team fucsia in terza serie, ora l’obiettivo è concedere il bis davanti al proprio pubblico e con il parquet di casa proverbialmente un fortino. Dall’altra parte della rete, la storica fucina di talenti del Volleyrò (società più titolata d’Italia a livello giovanile), con i laziali ad aver fornito negli anni giocatrici cresciute fino ad arrivare ad indossare la maglia della nazionale (come ad esempio Pietrini, Nwakalor, Danesi, Cambi e Nervini). L’under 18 allenata da Luca Cristofani ha anch’essa vinto nel turno inaugurale, prevalendo 3-1 su Teramo: talento e freschezza per le capitoline, dalla sua la Tenute Manduano dovrà cercare di inibire che le avversarie prendano fiducia e coraggio, contando sulla maggiore esperienza dell’organico.

    Nel girone I di B2, la Flv riceve il Volley World Napoli (ore 18) al pala “Tatarella”, per cercare di ottenere la prima soddisfazione del torneo. Nella difficile trasferta a Matese, il sestetto guidato da Cosimo Dilucia è venuto via comunque con un buon punto, giocandosela fino all’ultimo con le casertane. C’è ovviamente qualcosa da registrare e migliorare, in una struttura che ha cambiato quattro delle potenziali sette titolari rispetto alla passata stagione. Il tempo per far ciò non manca e, con la qualità di cui dispongono, le rossogialloblù lavorano per esprimere il potenziale verso l’obiettivo di una comoda salvezza. Napoli ha battuto domenica scorsa 3-1 la Fiamma Torrese, coach Veronica Masella ha a disposizione un gruppo improntato alla linea verde ma molto interessante, anche perché diverse atlete giocano insieme da diverso tempo. Le attaccanti Miccoli, Panacea e Pasquini da tenere d’occhio, di livello anche il libero Formato. Una Flv decisa a muovere la colonna delle vittorie, ma nello stesso tempo consapevole che non sarà una passeggiata, dovendo lottare su ogni palla: la prima linea cerignolana affila le armi per riuscire nella missione.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Cultura

    Dal monologo alla grande prosa: la nuova stagione del Roma Teatro a Cerignola

    Il sipario del Roma Teatro di Cerignola sta per alzarsi su una nuova e...
    Politica

    Domani a Cerignola il candidato del centrodestra alla Regione, Lobuono

    Domani, venerdì 17 ottobre, il candidato presidente alla Regione Puglia, Luigi Lobuono, sarà a...
    Regione

    Poca acqua disponibile, dal 20 ottobre Acquedotto Pugliese riduce la pressione della rete

    La più dura crisi climatica da inizio millennio si inasprisce e l’acqua a disposizione...
    Politica

    Progetto per incentivare il turismo a Cerignola, incontro a Palazzo di Città

    Si terrà in Aula consiliare a Palazzo di Città domani pomeriggio, a partire dalle...
    Cronaca

    Truffa milionaria all’Inps tra Foggia e Cerignola: 325 indagati per falsi braccianti e sussidi fantasma

    Ben 325 indagati e altrettanti capi d’imputazione di truffa aggravata all’Inps per lucrare indebitamente...
    Italia

    Sotto il segno del ventuno: un classico che attraversa epoche e accoglie il cambiamento

    Il blackjack, noto anche come “21”, è uno dei giochi di carte più antichi...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Cultura

    Dal monologo alla grande prosa: la nuova stagione del Roma Teatro a Cerignola

    Il sipario del Roma Teatro di Cerignola sta per alzarsi su una nuova e...
    Politica

    Domani a Cerignola il candidato del centrodestra alla Regione, Lobuono

    Domani, venerdì 17 ottobre, il candidato presidente alla Regione Puglia, Luigi Lobuono, sarà a...
    Regione

    Poca acqua disponibile, dal 20 ottobre Acquedotto Pugliese riduce la pressione della rete

    La più dura crisi climatica da inizio millennio si inasprisce e l’acqua a disposizione...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)