Prima uscita interna per Pallavolo Cerignola ed Flv fra B1 e B2

Nella seconda giornata dei campionati di serie B di volley femminile, debutto interno per le nostre due formazioni, entrambe in campo domani. Nel girone D di serie B1, la Tenute Manduano Pallavolo Cerignola ospita il Volleyrò Casal de’ Pazzi al pala “Dileo” (ore 18). Le ragazze di Annagrazia Matera sabato scorso si sono imposte al quinto set nel domicilio della Femac Trestina: una bella prova di reazione da parte di Moneta e compagne, sotto 2-1 ma capaci di ribaltare l’esito con una frazione conclusiva dalle molteplici emozioni. É arrivata la prima gioia del team fucsia in terza serie, ora l’obiettivo è concedere il bis davanti al proprio pubblico e con il parquet di casa proverbialmente un fortino. Dall’altra parte della rete, la storica fucina di talenti del Volleyrò (società più titolata d’Italia a livello giovanile), con i laziali ad aver fornito negli anni giocatrici cresciute fino ad arrivare ad indossare la maglia della nazionale (come ad esempio Pietrini, Nwakalor, Danesi, Cambi e Nervini). L’under 18 allenata da Luca Cristofani ha anch’essa vinto nel turno inaugurale, prevalendo 3-1 su Teramo: talento e freschezza per le capitoline, dalla sua la Tenute Manduano dovrà cercare di inibire che le avversarie prendano fiducia e coraggio, contando sulla maggiore esperienza dell’organico.

Nel girone I di B2, la Flv riceve il Volley World Napoli (ore 18) al pala “Tatarella”, per cercare di ottenere la prima soddisfazione del torneo. Nella difficile trasferta a Matese, il sestetto guidato da Cosimo Dilucia è venuto via comunque con un buon punto, giocandosela fino all’ultimo con le casertane. C’è ovviamente qualcosa da registrare e migliorare, in una struttura che ha cambiato quattro delle potenziali sette titolari rispetto alla passata stagione. Il tempo per far ciò non manca e, con la qualità di cui dispongono, le rossogialloblù lavorano per esprimere il potenziale verso l’obiettivo di una comoda salvezza. Napoli ha battuto domenica scorsa 3-1 la Fiamma Torrese, coach Veronica Masella ha a disposizione un gruppo improntato alla linea verde ma molto interessante, anche perché diverse atlete giocano insieme da diverso tempo. Le attaccanti Miccoli, Panacea e Pasquini da tenere d’occhio, di livello anche il libero Formato. Una Flv decisa a muovere la colonna delle vittorie, ma nello stesso tempo consapevole che non sarà una passeggiata, dovendo lottare su ogni palla: la prima linea cerignolana affila le armi per riuscire nella missione.