Prima vittoria per la Enzo Flv Cerignola, al “Tatarella” 3-0 al San Lucido

Nella terza giornata del girone I della serie B2, la Enzo Flv Cerignola conquista la prima gioia stagionale, sconfiggendo 3-0 la Villa Sorriso Pallavolo San Lucido al pala “Tatarella” (25-23; 25-20; 25-18 i parziali). Coach Dilucia sceglie Puro al palleggio, unica novità nel 6+1 di partenza: Biscardi sulla diagonale; Martinelli e Castellano sono le bande; Belotti e Bruno centrali, più Di Schiena libero. Torchia ha invece schierato dall’inizio: Carnevale in regia e Caruso opposto; Teivane e Naumov laterali; Paradiso e Ritrovato sottorete, con Spaccarotella in difesa. Partenza del match equilibrata, Castellano mette giù il sorpasso sul 5-4, ace di Ritrovato per il controsorpasso e muro di Paradiso per il 6-8: due colpi di Martinelli (parallela e attacco in posto 6) per il 9-8, le ospiti non demordono e pareggiano (11-11). Biscardi dai nove metri realizza il 14-11, Belotti mantiene discrete le lunghezze (17-13), ma San Lucido torna ancora sotto (20-19): il finale è punto a punto, Biscardi consegna il set point capitalizzato subito da Bruno, a conclusione di un set abbastanza complicato per le padrone di casa.

Diversi errori al servizio aprono la seconda frazione, di nuovo nel segno di un avvio testa a testa: Biscardi e Belotti portano il punteggio sul 7-3, con la Enzo Flv che prova a scappare via (9-4) trovando maggiore continuità in battuta e in fase break (12-5). Ace Belotti (19-12), dentro Cefalo per Castellano nelle ofantine che appaiono in gestione, prima dello spunto delle calabresi ad accorciare le distanze (20-17). La formazione di Dilucia comunque riprende il passo e in maniera decisa: muro di Martinelli per cinque palle set, Belotti in primo tempo manda le squadre al secondo cambio di campo. Cerignola scatta con un 3-0 nelle prime fasi del terzo periodo, il muro di una efficace Belotti vale il 6-1, Castellano e ancora Belotti dal servizio spediscono le locali sul +8: Caruso sia in battuta che da seconda linea opera un controbreak (13-9) e San Lucido si spinge sino al 14-11. Martinelli sigla il 18-13, le rossogialloblù non riescono a trovare lo strappo conclusivo ma è Castellano con un astuto attacco di seconda a confezionare il 21-16, che fiacca definitivamente la resistenza avversaria: Biscardi assegna sei match point, la pratica è chiusa dal muro di Bruno.

Era importante sbloccarsi e la Enzo Flv lo ha fatto, con una prestazione in crescendo e margini di crescita ancora da sviluppare: il primo successo in campionato miglior viatico possibile in vista del difficile incontro del prossimo turno in casa di Monopoli, ieri sconfitto da Salerno.

Di seguito il tabellino della Enzo Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Puro 1, Biscardi 14, Martinelli 7, Castellano 12, Belotti 13, Bruno 7, Cefalo, Di Schiena (libero).