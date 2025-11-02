Prima vittoria piena in campionato per la Flv Cerignola: 3-0 alla Volare Benevento

Serviva un riscatto dopo lo stop di Monopoli e così è stato: nella quarta giornata del girone I di serie B2, la Flv Cerignola ha sconfitto 3-0 la Volare Benevento al pala “Tatarella” (27-25; 25-13; 25-17 i parziali). Coach Dilucia ha dovuto rinunciare ancora a Iacca, confermando inizialmente il 6+1 del precedente impegno: Trinca in regia e Fanelli opposto; Giometti e Martinelli laterali; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Mister Palermo dall’altra parte, ha schierato: Feleppa al palleggio e Colella sulla diagonale; Gurenko e Di Gangi di banda; Lamparelli e Gentili sottorete, con Luraghi in difesa. Partenza migliore delle ospiti (2-5), Fanelli aggancia a quota 6 ma subito la Volare si rimette avanti: sorpasso di Giometti con l’aiuto del nastro e scambi prolungati sin da subito, le sannite non difettano in combattività e rimettono la freccia portandosi avanti di un break e causando il timeout di Dilucia. Seppur a fatica, Giometti aggancia (14-14), ma la Flv torna sotto con le campane ad allungare sul 17-21: cambio di diagonale per le padrone di casa, dentro Puro e Rivarola per Trinca e Fanelli. La fase finale del primo set però è emblematica per le cerignolane: annullano ben sei set point consecutivi grazie al proficuo turno in battuta di Martinelli e ai vantaggi con Giometti si va alla prima inversione di campo.

Confermate al rientro sul parquet Puro e Rivarola, le ofantine cominciano con un 5-0: le avversarie ora concedono qualcosa, il sestetto di Dilucia comanda agevolmente (13-6) con Giometti e Martinelli in evidenza. Rivarola timbra il 15-8, ancora Giometti e Martinelli per il 20-10, spazio anche per Valecce in seconda linea per il posto 4 toscano e l’ace di Giometti chiude una frazione agevole. Volare sul 2-4 nelle battute iniziali del terzo periodo: le rossogialloblù faticano un po’ a trovare continuità, parità a 9 con un attacco ospite a rete, il muro di Giometti vale l’11-10. Doppio servizio vincente di Mansi (14-11), Cerignola prova a scappare con Piarulli in primo tempo (18-12) ed è lo spunto risolutore: ace Rivarola (23-16), con sette match point a disposizione, Mansi a muro manda in archivio la sfida.

Primo successo pieno (il secondo interno) per la Flv, che sale a 6 punti in classifica: il match non era facile anche per le condizioni non ottimali di alcune giocatrici, ma la volontà di far propria l’intera posta in palio ha prevalso su tutto. Nel prossimo turno, Puro e compagne affronteranno in trasferta Monteroni, sabato 8 novembre: salentine vittoriose al quinto set a Capurso ieri.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Trinca, Fanelli 3, Giometti 16, Martinelli 14, Piarulli 5, Mansi 8, Puro 1, Rivarola 3, Valecce, Di Schiena (L).