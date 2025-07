Primo allenamento al “Monterisi”, via alla stagione 2025/2026 dell’Audace Cerignola

É partita ufficialmente la stagione 2025/2026 dell’Audace Cerignola, che disputerà il quarto campionato consecutivo di serie C. La squadra si è ritrovata nel pomeriggio al “Monterisi”, accolta dalla dirigenza capeggiata dal presidente Nicola Grieco, il quale ha rivolto un benvenuto e un saluto prima dell’ingresso sul rettangolo di gioco, dove è stata sostenuta una seduta atletica e con i primi movimenti col pallone. Presenti una ventina di calciatori, con la comitiva gialloblù che domani mattina si muoverà in direzione San Giovanni Rotondo per svolgere la preparazione estiva sino al 3 agosto. «C’è emozione per la nuova avventura, molto stimolante. Sono contento di iniziare a lavorare in questo nuovo contesto – ha detto il neoallenatore Maiuri – e il primo impatto con i ragazzi è stato positivo. Il passato va ricordato e resterà sempre, ma ora bisogna concentrarsi su quello che sarà e daremo tutto ciò che abbiamo per onorare maglia e piazza».

Il ds Elio Di Toro invece ha così raccontato le sue personali sensazioni: «Ogni nuovo inizio ha delle connotazioni diverse, magari in questo c’è maggiore stimolo perché veniamo da una annata esaltante e bisogna rimettersi in discussione trovando le migliori motivazioni per scrivere pagine con presupposti diversi, ma con ardore e agonismo che ci hanno contraddistinto in precedenza». Su Maiuri totale fiducia: «Il tecnico sa il fatto suo, saprà indirizzare bene la squadra dal punto di vista tattico ma soprattutto in quanto a carica agonistica e mentalità. Gli faccio l’in bocca al lupo, affinché le sue capacità e quelle della squadra possano portare benefici al nostro percorso». Così l’uomo mercato delle ‘cicogne’ sul mercato: «Stiamo rivisitando l’organico, faremo delle valutazioni e il periodo di contrattazioni è ancora lungo. Cercheremo di sbagliare il meno possibile analizzando le varie situazioni – afferma Di Toro – per farci trovare pronti ai nastri di partenza. Si apre un nuovo capitolo, ma chi arriverà sarà certamente determinato».