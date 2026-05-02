Giudizi opposti sul rendiconto: discussione accesa in consiglio
Cerignola più povera: cresce il numero di famiglie in difficoltà
Prevenzione della meningite: open day dei centri vaccinali nel mese di maggio
Cerignola: nasce “DesTEENazione”, spazio per far crescere desideri e futuro dei ragazzi
Oltre 1600 persone da assumere nei territori di Bari, Bat e Foggia
A Cerignola nasce un nuovo Spazio per il futuro dei ragazzi e delle ragazze
Gaming 4.0: l’evoluzione delle piattaforme digitali tra realtà virtuale e algoritmi sicuri
Belle giornate, è tempo di interventi: verde pubblico e strade le priorità
Biagio Izzo al Roma Teatro di Cerignola: gran finale di stagione con il tutto esaurito
Un musical teatrale sulla straordinaria storia di Giuseppe Di Vittorio al “Mercadante”
Grande successo domenica sera al ‘Mercadante’ per “Buongiorno, Ministro!”
Non solo staffette. Annachiara Biancardino racconta il volto femminile della Resistenza
“Il punto di non ritorno”, Domenico Farina ha presentato il suo nuovo libro alla città
Fenomeno retrogaming: i giocatori italiani alla riscoperta delle perle vintage
Affari Tuoi, la concorrente di Cerignola vince 47.500 euro
I calciatori con più presenze nella storia dell’Europa League finora
Carburanti, in 10 anni il diesel passa da 1,28 € a 2,14 €. Sotto pressione le famiglie
Questa notte torna l’ora legale: alle 2 lancette avanti di sessanta minuti
Cerignola, escalation criminale negli ultimi giorni: cresce l’allarme in città
Il palazzo, il pallone e la città
Audace Cerignola, la squadra merita di essere seguita e soprattutto sostenuta
Due anni di Bonito alla guida della città
Il cianciare di fine estate della politica cerignolana
Provinciali Foggia, ecco il nuovo consiglio: 4 seggi al Campo Largo, FdI raddoppia
Quasi 2000 posizioni aperte e importanti eventi di recruiting nei territori di Bari, Bat e Foggia
Stornara celebra i sapori della tradizione pugliese con “Primi di Puglia-III Edizione”
Pomodoro, manca intesa sul prezzo. Cia Puglia: “Ritardo penalizza i produttori”
Gasolio a 1.67 euro al litro. CIA Puglia: “Agricoltura a rischio stop, situazione folle”
Prezzi di gasolio, concimi, fertilizzanti: CIA Puglia presenta esposto alla Finanza
Agricoltori pensionati, Matteo Valentino confermato alla guida di ANP-CIA Puglia
Cia Puglia: “Agricoltura in crisi, costi di produzione alle stelle per la guerra”
Cerignola, tradizione e memoria a tavola: U’Vulesce ospita le nonne lucane
Pasqua e Pasquetta all’insegna del sole in Puglia: clima ideale per gite fuori porta
CInquant’anni di attività, la bella storia dell’Autocarrozzeria Roma
Nuovo consiglio direttivo per l’ANF-Sindacato degli Avvocati del Tribunale di Foggia
Addurè, l’extravergine di Mandwinery che incanta Montecarlo e Dubai
Nel pomeriggio seduta ordinaria del Consiglio Comunale di Cerignola
Daniele Dalessandro si dimette da segretario del Pd a Cerignola
Amministrative Cerignola, ipotesi e nodi a destra e sinistra
«Cerignola paga ancora le volte le scelte di un PD senza visione politica e ripiegato su se stesso»
Cerignola, spara al vicino dopo una lite: 57enne ferito a una coscia
Aggredito operatore Teknoservice durante il turno di lavoro: è fuori pericolo ma ricoverato per traumi cranici e facciali
Cerignola, dal tamponamento alla violenza: ferito un operatore ecologico
Cerignola, colpi di pistola in corso Aldo Moro
Catturati a Cerignola gli ultimi due della banda degli assalti ai portavalori
Primo turno playoff: l’Audace Cerignola ha un solo risultato a Crotone
Ecologicadaunia Udas Cerignola, notte da protagonista: vittoria al tie break e finale nella Supercoppa del Sud
Pallavolo Cerignola ed Flv entrambe fra le mura amiche nel penultimo turno di campionato
Ecologicadaunia Udas Cerignola, debutto in Supercoppa del Sud: sfida al Gela Ecoplast Volley
Ecologicadaunia Udas Cerignola, impresa al Pala “Dileo”: rimonta completata e passaggio del turno
Il Cerignola conclude al nono posto la regular season, è 2-2 a Benevento
Ultima giornata di regular season: il Cerignola in casa del Benevento campione
Non va oltre l’1-1 l’Audace Cerignola con l’Altamura
Nella penultima di regular season, il Cerignola sfida il Team Altamura
Si ferma a Capurso la serie di vittorie consecutive della Flv Cerignola
La Mediterranea 92 Cerignola sabato 25 giugno a caccia del titolo regionale under 14 maschile
Basket, “Torneo dei Santi” il 31 ottobre al Pala Cicogna
La “versione” di Metta sulla fine del basket a Cerignola
Scompare di nuovo il Basket a Cerignola. La squadra di Metta non iscritta al campionato
La Fip dichiara conclusi i campionati regionali: termina la stagione del Bk Club Cerignola
Podistica Santo Stefano protagonista a Malta: podi e emozioni nella 10 km della Valletta Marathon
Scacchi, Maria Carla Disanto si conferma campionessa provinciale
Boxe, Jacopo Bonavita campione italiano nella categoria 60 kg degli Under 15
Jacopo Bonavita campione regionale di boxe under 15 nella categoria 60kg
Giuseppe Morano ai mondiali MMA di Abu Dhabi
“Scrivo per…” la situazione di disagio in cui versa la Guardia Medica a Cerignola
“Scrivo per…” una discarica abusiva pericolosa anche per la viabilità
“Scrivo per…” una poesia per il giovane agricoltore morto schiacciato dal trattore
“Scrivo per…” la sporcizia totale nei pressi della scuola ‘Carducci’ | Foto
“Scrivo per…” esami cardiologici impossibili da effettuare alla Asl di Cerignola
L’intervista a Tiziano Schiena (MSH). Una voce da Odessa
Amendola: a dieci chilometri da questa stanza
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Papà, Francesco
Vino, cibo e intrattenimento: pienone per il Nero di Troia Wine Festival
C’è attesa per #RoadtoCalici del 29 agosto. In degustazione sei Champagne
Calici 2018, lanotiziaweb.it sarà media partner
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LETTERA | «Dovremmo imparare a dire grazie al personale di Pronto Soccorso»